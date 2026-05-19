На Солнце начинается «мёртвый сезон»

С завтрашнего дня на Солнце наступит так называемый «мёртвый сезон». Он продлится недолго — примерно 2–3 суток. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

«Заканчивается энергия на видимой стороне Солнца. Судя по всему, сегодня последний день, когда какие-то небольшие события ещё возможны, а начиная с завтрашнего дня начнётся мёртвый сезон. Продлится он недолго, вероятно 2-3 суток, после чего начнут выходить активные центры с обратной стороны Солнца», — говорится в сообщении.

Сегодня же, 19 мая, геомагнитная обстановка на Земле оценивается как спокойная. Вспышечная активность на Солнце — слабая, почти отсутствует. Прогноз на ближайшие сутки также благоприятный: геомагнитная обстановка останется спокойной, хотя возможны небольшие возмущения. Вспышечная активность ожидается низкой. Что касается магнитных бурь, сегодня ещё сохраняются небольшие вероятности, но завтра они уйдут в полный ноль.

«Наслаждайтесь приятной космической погодой», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на обратной стороне Солнца, которую с Земли не видно, обнаружили большую группу солнечных пятен. Это один из самых значительных центров активности за последнее время. Учёные установили: самые мощные вспышки на Солнце в истории были связаны с рекордно большими активными областями. Похожая по размерам область наблюдалась на Солнце в мае 2024 года. Тогда серия взрывов вызвала самую сильную за два десятилетия магнитную бурю, которая повлияла на Землю.