Магнитные бури 18–20 мая: «Нервное» Солнце продолжает атаку. Какой силы будет удар после взрыва 16 мая? Казалось, пик уже позади… но это обман. Магнитные бури, которые накрыли Землю в выходные, не собираются уходить. Солнце продолжает давить. И ближайшие дни, судя по прогнозам астрономов ИКИ РАН, могут стать для метеозависимых очень неприятными. Когда ждать нового удара? 18 мая, 09:04 Магнитные бури с 18 по 20 мая 2026: новая опасная группа пятен и прогноз магнитной бури после выброса 16 мая. Обложка © ChatGPT

Магнитные бури, которые накрыли Землю в субботу и воскресенье, никуда не ушли. Они просто сменили форму. И ближайшие дни покажут, что расслабляться было рано. Как пройдут 18, 19 и 20 мая? Ждать ли нам новой магнитной бури сегодня или завтра? Кажется, да. Потому что становится понятно: недавно была не одиночная вспышка, начался затяжной процесс, который не отпустит как минимум до среды.

И учёные солнечной астрономии ИКИ РАН прямо предупреждают: «Солнце начинает неделю в возбуждённом состоянии (так себе фраза получилась, но иначе не напишешь)». При этом, как они поясняют, главный фактор — это не отдельные вспышки, а продолжающееся влияние крупной корональной дыры. Несмотря на то что по графикам может казаться, будто всё вернулось в норму, скорость солнечного ветра остаётся повышенной — около 500–600 км/с против привычных 300–400.

Иными словами, магнитосфера не успокоилась — она просто адаптировалась к постоянному давлению. Более того, в ближайшие сутки к Земле должен подойти дополнительный выброс плазмы после вспышки 16 мая — и он почти наверняка нарушит это хрупкое равновесие. Учёные прямо говорят: индексы снова могут вернуться в красную зону. И главное. Активность Солнца сейчас нестабильная, «нервная». Вспышки возникают без чёткого ритма — и это делает прогнозы ещё более тревожными. Также учёные напуганы и пишут: «На обратной стороне Солнца сформировался один из самых опасных за последние годы центров активности... Честно говоря, трудно сходу вспомнить за последний год на Солнце что-то сравнимое. Самая близкая ассоциация и по размеру, и по положению на солнечном диске обнаруживается в памяти лишь 2 года назад — это область 3664, которая наблюдалась в первой половине мая 2024 года. Произошедшая здесь серия взрывов с последующими ударами по Земле вызвала тогда самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет».

Прогноз магнитных бурь на 18, 19, 20 мая 2026

Какой силы магнитная буря сегодня на Земле. Прогноз геоштормов на 18, 19, 20 мая 2026 года. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

18 мая. Этот день — продолжение уже начавшегося давления. Судя по графикам, ночь и утро проходят относительно спокойно, с колебаниями в районе Kp 2–3. Но к вечеру ситуация резко меняется. Индекс подскакивает до Kp 5 — это уже полноценная магнитная буря. Вероятность бури в этот день достигает 75%. И это тот самый момент, когда многие снова почувствуют ухудшение. Причём особенно неприятно то, что удар приходится на вечер: усталость накапливается за день — и организм реагирует сильнее: головные боли, тяжесть в теле, скачки давления.

19 мая. День, когда становится понятно: буря не закончилась — она просто перестраивается. Ночью и ранним утром фиксируется новый всплеск — значения доходят до Kp 5 и даже чуть выше. Затем в течение дня идёт снижение до 2–3, но фон остаётся нестабильным. Вероятность бури — около 31%, плюс ещё 35% — вероятность возмущений. Это классический «рваный» сценарий: вроде бы легче, но внезапные скачки продолжаются. Именно в такие дни люди чаще всего жалуются на странное состояние: вроде бы не пик, а самочувствие всё равно «плывёт».

Официальный график вероятности магнитной бури сегодня от ИКИ РАН: какой силы будет магнитная буря 18, 19, 20 мая 2026 года? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

20 мая. И только здесь начинается постепенное выравнивание. График показывает спокойный фон: Kp держится в пределах 2–3 практически весь день. Без резких скачков, без выхода в красную зону. Вероятность бури падает до 12%, а спокойного состояния — уже 63%. Но важный момент: это не резкое облегчение. Это медленный выход из нагрузки. И организм всё ещё может «отыгрывать назад» — слабость, усталость, разбитость никуда не исчезают мгновенно.

Что ж, получается, атака Солнца продолжается. И метеозависимым придётся ещё пару дней пожить с головными болями и недомоганием. Самое неприятное в таких периодах затяжных магнитных бурь — их давящий характер. Организм не успевает восстановиться — и даже небольшие колебания начинают ощущаться сильнее, чем обычно. Солнце сейчас ведёт себя нестабильно, значит, история ещё не закончена. А ранее Life.ru делился общим прогнозом на май 2026, составив календарь магнитных бурь по дням.

Авторы Карина Морозова