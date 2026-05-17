В Москве с 18 по 22 мая объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары
В Москве и Московской области с 18 по 22 мая установлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за прогнозируемой аномальной жары. Эта информация подтверждается данными Гидрометцентра. На 17 мая в регионе прогнозируется гроза с осадками.
«С 18 по 22 мая ожидается аномально-жаркая погода, сильная жара в дневные часы (максимальная температура воздуха +30...+32℃)», — отметил Гидрометцентр.
Согласно данным Гидрометцентра, «оранжевый» уровень означает, что погода является опасной и существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жара продержится в Москве до 22 мая. По словам специалиста, в понедельник в российской столице будет переменная облачность, без осадков. Максимальная температура составит +30℃.
