Вместо весны — июльский зной: Москвичей предупредили о надвигающейся аномалии

В Москве на следующей неделе ожидается аномально жаркая погода — температура воздуха может подняться до +31 градуса. О погодных аномалиях сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозу, уже 18 мая температура в столице поднимется до +27…+30 градусов.

Во вторник показатели приблизятся к отметке +30, а в середине недели возможны новые температурные рекорды. Для 20 мая максимум составляет +29,7 градуса, установленный в конце XIX века, а для 21 мая — +29,2 градуса, зафиксированные в 2014 году. Ночные температуры останутся высокими и будут держаться в пределах +15…+18 градусов.

«Вся рабочая неделя будет аномально жаркой», — заключил он.

Ранее в Магаданской области было введено экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий, связанных с прохождением циклона. На территории области ожидаются снегопады, осадки в виде дождя и усиление ветра с порывами до 20 м/с. Неблагоприятная погода сохранится в течение ближайших двух суток.