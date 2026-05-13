13 мая, 07:22

«Загорать пока нельзя»: Когда в Москву нагрянет настоящее лето без дождей

Синоптик Цыганков: С 25 мая в Москве ожидается стабильная солнечная погода

Обложка © Life.ru

Ждать устойчивой солнечной погоды в столице пока не приходится. Вероятнее всего, она установится только с 25 мая, а до этого времени месяц останется переменчивым, предупредил в беседе с 360.ru начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.

Погодная бомба замедленного действия: Что известно о грядущем «супер Эль-Ниньо»

По его словам, погода сейчас перестраивается на летний лад, однако позагорать в ближайшие дни не удастся, при прогреве велика вероятность гроз. Жара, которая приходила в Москву 4 и 5 мая, на этой неделе не повторится, но к выходным столбики термометров поднимутся до 22-25 градусов, осадков в эти дни не ожидается. Стабильная солнечная погода придёт в столицу примерно через две недели.

«Загорать пока нельзя. Будет пасмурно, дождик, но тепло. В мае стабильной погоды никогда не бывает», — заключил метеоролог.

Кстати, в ближайшее время в столице ожидается появление большого количества комаров, но катастрофы не случится, ситуация типична для этого сезона. Дальше всё зависит от погоды: сухой июнь — их станет меньше, дождливый — больше.

