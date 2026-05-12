Гид по сезонным грибам в мае: что собирать, как правильно готовить и как не отравиться двойником

Из-за нестабильной погоды в апреле 2026 многие грибники фиксируют смещение волн плодоношения. В мае сморчки и строчки могут появиться на 7–10 дней раньше, чем в прошлом году. Life.ru собрал полный гид с точными сроками, местами и инструкцией по первым весенним грибам! Поехали?

Грибной календарь на май 2026: что искать в начале и конце месяца

Топ-4 майских грибов

Мы собрали топ-4 майских грибов, которые считаются условно съедобными. Некоторые из них действительно абсолютно безопасны для употребления в пищу. Однако в подборке есть виды, которые обязательно нужно обрабатывать термически.

Сморчок конический (Morchella conica)

Где искать: старые гари, вырубки, осинники, песчаные почвы.

Период сбора в 2026: 10–25 мая (пик — 18–22 мая).

Вкус: нежный, ореховый.

Применение: только после отваривания и слива воды. Сушить, жарить, добавлять в соусы. Признаки: шляпка ячеистая, вытянутая, цвет от серо-коричневого до почти чёрного. Ножка полая, белая.

Строчок гигантский (Gyromitra gigas)

В отличие от строчка обыкновенного (токсичного), гигантский считается условно съедобным. Однако рекомендуется тщательно обрабатывть гриб термически. Самый простой способ — отварить. Где искать: сосновые леса на глине, опушки, места с буреломом. Период: 3–15 мая 2026. Как отличить: шляпка бесформенная, мозговидная, светлых тонов (охристый, светло-коричневый). Ножка короткая, утолщённая.

Саркосцифа алая (Sarcoscypha coccinea)

Условно съедобный гриб. Рекомендуется тщательная термическая обработка перед употреблением! Где искать: сырые овраги, берега ручьёв. Период: весь май, пик 1–15 мая.

Майский гриб (Calocybe gambosa)

Это уже «почти летний» гриб. Растёт на лугах, газонах, опушках, на плодородной почве. Майский гриб считается безопасным к употреблению в пищу. Период: 20–31 мая 2026 (иногда до 10 июня). Вкус: плотный, грибной. Хорош в жарке и маринадах. Как узнать: кремово-белая шляпка, частые пластинки, сильный мучной запах.

Где искать весенние грибы: 3 лучших биотопа

Осинники и старые гари (для сморчков). Сгоревшие участки 2–3-летней давности — идеал. Сморчки любят золу и отсутствие лесной подстилки. Сосновые леса с глинистой почвой (строчки). Чистые боры без густого подлеска. Часто у корней старых сосен. Заливные луга и парковые зоны (майский гриб). Приречные территории, старые парки, даже газоны в коттеджных посёлках (если не обработаны химией).

Совет 2026 года: используйте лесные карты и свежие снимки со спутников. Гари в Подмосковье и Ленобласти легко искать через «Яндекс Карты» в слое «Спутник».

Опасные двойники весенних грибов — фото и как отличить

Life.ru предупреждает — будьте внимательны! Мы собрали весенние грибы, которые могут быть опасны для вашего здоровья. Помните главное правило: если вы не уверены, то лучше не рискуйте. Здоровье важнее всего! Итак, какие грибы лучше обходить стороной?

Строчок обыкновенный (Gyromitra esculenta)

Содержит гиромитрин. В отличие от гигантского, у обыкновенного шляпка темнее, почти чёрно-коричневая, ножка короткая и неправильная, а мякоть очень ломкая. Лучше не берите вообще ни один строчок, если вы новичок.

Ложный сморчок (Verpa bohemica)

Внешне похож на настоящий, но шляпка «висит чепчиком», свободно, не срастаясь с ножкой. У настоящего сморчка шляпка и ножка едины (полая внутри). Ложный менее токсичен, но может вызвать проблемы с ЖКТ.

Life.ru рекомендует внимательно ознакомиться со списком майских грибов, в частности с методами приготовления. В подборке «Топ-4 майских грибов» упомянуты не только полностью съедобные виды, но и условно съедобные, поэтому будьте осторожны. Также не забывайте про список опасных весенних грибов!

Кстати, для новичков полезно знать, что за срез и сбор краснокнижных грибов может грозить штраф: в размере от ₽1 до ₽3 тыс.; на должностных лиц — от ₽20 до ₽30 тыс.; на юридических лиц — от ₽50 тыс.