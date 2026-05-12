Гид по сезонным грибам в мае: что собирать, как правильно готовить и как не отравиться двойником
Из-за нестабильной погоды в апреле 2026 многие грибники фиксируют смещение волн плодоношения. В мае сморчки и строчки могут появиться на 7–10 дней раньше, чем в прошлом году. Life.ru собрал полный гид с точными сроками, местами и инструкцией по первым весенним грибам! Поехали?
Грибной календарь на май 2026: что искать в начале и конце месяца
Какие же грибы можно ожидать в мае 2026? Для вашего удобства Life.ru собрал полную таблицу на весь месяц! Обязательно сделайте скриншот или сохраните статью в закладках, чтобы не потерять важную информацию. Итак, что же искать?
Теперь, когда мы знаем, какие именно грибы принесёт нам май 2026, давайте разберёмся, какие из них съедобны и где обитают. Обязательно уделите внимание этому разделу, поскольку это напрямую может повлиять на ваше здоровье!
Топ-4 майских грибов
Мы собрали топ-4 майских грибов, которые считаются условно съедобными. Некоторые из них действительно абсолютно безопасны для употребления в пищу. Однако в подборке есть виды, которые обязательно нужно обрабатывать термически.
Будьте внимательны к тому, что вы собираете. В следующем блоке мы разберём самые опасные майские грибы и расскажем, как их распознать. А пока давайте пробежимся по четырём видам, которые появляются в последнем месяце весны.
Сморчок конический (Morchella conica)
Где искать: старые гари, вырубки, осинники, песчаные почвы.
Период сбора в 2026: 10–25 мая (пик — 18–22 мая).
Вкус: нежный, ореховый.
Применение: только после отваривания и слива воды. Сушить, жарить, добавлять в соусы.
Признаки: шляпка ячеистая, вытянутая, цвет от серо-коричневого до почти чёрного. Ножка полая, белая.
Строчок гигантский (Gyromitra gigas)
В отличие от строчка обыкновенного (токсичного), гигантский считается условно съедобным. Однако рекомендуется тщательно обрабатывть гриб термически. Самый простой способ — отварить.
Где искать: сосновые леса на глине, опушки, места с буреломом.
Период: 3–15 мая 2026.
Как отличить: шляпка бесформенная, мозговидная, светлых тонов (охристый, светло-коричневый). Ножка короткая, утолщённая.
Саркосцифа алая (Sarcoscypha coccinea)
Условно съедобный гриб. Рекомендуется тщательная термическая обработка перед употреблением!
Где искать: сырые овраги, берега ручьёв.
Период: весь май, пик 1–15 мая.
Майский гриб (Calocybe gambosa)
Это уже «почти летний» гриб. Растёт на лугах, газонах, опушках, на плодородной почве. Майский гриб считается безопасным к употреблению в пищу.
Период: 20–31 мая 2026 (иногда до 10 июня).
Вкус: плотный, грибной. Хорош в жарке и маринадах.
Как узнать: кремово-белая шляпка, частые пластинки, сильный мучной запах.
Где искать весенние грибы: 3 лучших биотопа
- Осинники и старые гари (для сморчков). Сгоревшие участки 2–3-летней давности — идеал. Сморчки любят золу и отсутствие лесной подстилки.
- Сосновые леса с глинистой почвой (строчки). Чистые боры без густого подлеска. Часто у корней старых сосен.
- Заливные луга и парковые зоны (майский гриб). Приречные территории, старые парки, даже газоны в коттеджных посёлках (если не обработаны химией).
Совет 2026 года: используйте лесные карты и свежие снимки со спутников. Гари в Подмосковье и Ленобласти легко искать через «Яндекс Карты» в слое «Спутник».
Опасные двойники весенних грибов — фото и как отличить
Life.ru предупреждает — будьте внимательны! Мы собрали весенние грибы, которые могут быть опасны для вашего здоровья. Помните главное правило: если вы не уверены, то лучше не рискуйте. Здоровье важнее всего! Итак, какие грибы лучше обходить стороной?
Строчок обыкновенный (Gyromitra esculenta)
Содержит гиромитрин. В отличие от гигантского, у обыкновенного шляпка темнее, почти чёрно-коричневая, ножка короткая и неправильная, а мякоть очень ломкая. Лучше не берите вообще ни один строчок, если вы новичок.
Ложный сморчок (Verpa bohemica)
Внешне похож на настоящий, но шляпка «висит чепчиком», свободно, не срастаясь с ножкой. У настоящего сморчка шляпка и ножка едины (полая внутри). Ложный менее токсичен, но может вызвать проблемы с ЖКТ.
Life.ru рекомендует внимательно ознакомиться со списком майских грибов, в частности с методами приготовления. В подборке «Топ-4 майских грибов» упомянуты не только полностью съедобные виды, но и условно съедобные, поэтому будьте осторожны. Также не забывайте про список опасных весенних грибов! Обязательно сохраните статью в закладках, чтобы не потерять важную информацию.
Кстати, для новичков полезно знать, что за срез и сбор краснокнижных грибов может грозить штраф: в размере от ₽1 до ₽3 тыс.; на должностных лиц — от ₽20 до ₽30 тыс.; на юридических лиц — от ₽50 тыс.
