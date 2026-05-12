День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 15:12

Дачникам раскрыли, нужна ли лицензия для колодца или скважины на участке

Обложка © РИА Новости / Павел Львов

Обложка © РИА Новости / Павел Львов

Собственник участка вправе пользоваться подземными водами без лицензии, но при соблюдении строгих условий. Старший преподаватель РЭУ им. Плеханова Ольга Чирикова в беседе с RT объяснила, на что обратить внимание.

Объём добычи не должен превышать 100 кубометров в сутки, а вода должна браться из горизонтов, не являющихся источниками центрального водоснабжения. Использовать её можно только для бытовых нужд, без коммерческой выгоды. Распространённое заблуждение: многие думают, что всё зависит от глубины. На самом деле закон опирается на объём и цель. Глубина сама по себе критерием не является.

Для общей скважины в СНТ правила иные. Упрощённое лицензирование без геологической экспертизы предусмотрено, но оформление всё равно обязательно. Работа без разрешения грозит юрлицу штрафом от 800 тыс. до 1 млн рублей (ст. 7.3 КоАП).

Санитарные нормы требуют располагать водозаборное сооружение ближе 30 м от автомагистралей и не менее 50 м от источников загрязнения. Септики, компост и выгребные ямы должны находиться ниже по уклону. После бурения, особенно если воду будут пить, обязательно проведите её анализ.

В Госдуме предложили устанавливать шумомеры на дачах и в частном секторе
В Госдуме предложили устанавливать шумомеры на дачах и в частном секторе

А ранее российских дачников предупредили о риске заразиться лептоспирозом и псевдотуберкулёзом. По словам врача, чтобы обезопасить себя, важно правильно убирать помещения, где обитали грызуны (чаще всего дачи и садовые дома после зимы). Сухой уборки недостаточно — пыль с выделениями поднимается в воздух.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Дача
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar