Дачникам раскрыли, нужна ли лицензия для колодца или скважины на участке

Собственник участка вправе пользоваться подземными водами без лицензии, но при соблюдении строгих условий. Старший преподаватель РЭУ им. Плеханова Ольга Чирикова в беседе с RT объяснила, на что обратить внимание.

Объём добычи не должен превышать 100 кубометров в сутки, а вода должна браться из горизонтов, не являющихся источниками центрального водоснабжения. Использовать её можно только для бытовых нужд, без коммерческой выгоды. Распространённое заблуждение: многие думают, что всё зависит от глубины. На самом деле закон опирается на объём и цель. Глубина сама по себе критерием не является.

Для общей скважины в СНТ правила иные. Упрощённое лицензирование без геологической экспертизы предусмотрено, но оформление всё равно обязательно. Работа без разрешения грозит юрлицу штрафом от 800 тыс. до 1 млн рублей (ст. 7.3 КоАП).

Санитарные нормы требуют располагать водозаборное сооружение ближе 30 м от автомагистралей и не менее 50 м от источников загрязнения. Септики, компост и выгребные ямы должны находиться ниже по уклону. После бурения, особенно если воду будут пить, обязательно проведите её анализ.

