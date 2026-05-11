Грызуны оставили «подарки»? Дачников предупредили о риске заразиться лептоспирозом и псевдотуберкулёзом

Крысы и мыши переносят опасные инфекции, которыми можно заразиться даже без прямого контакта — например, через пыль с высохшими выделениями грызунов. Об этом в беседе с RT предупредила кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Одна из самых серьёзных болезней — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

«Начинается болезнь как грипп с высокой температурой, постепенно под ударом оказываются мелкие сосуды и почки — вплоть до нарушений мозгового кровообращения и развития острой почечной недостаточности», — добавила она.

Также через воду, почву или прямой контакт с мочой больных зверей передаётся лептоспироз, поражающий печень и почки; без своевременного лечения его желтушная форма может привести к смерти. Кроме того, грызуны переносят иерсиниоз и псевдотуберкулёз (с сыпью, болью в суставах и симптомами, похожими на аппендицит), листериоз (опасен для беременных, осложняется поражением мозговых оболочек), туляремию и сальмонеллёз.

Чтобы обезопасить себя, важно правильно убирать помещения, где обитали грызуны (чаще всего дачи и садовые дома после зимы). Сухой уборки недостаточно — пыль с выделениями поднимается в воздух. Врач советует работать в респираторе, резиновых перчатках, защитных очках и плотной одежде. Поверхности с помётом нужно обильно смочить мыльно-содовым или хлорным раствором из распылителя, подождать 10–15 минут, затем собрать влажный мусор бумажными полотенцами и утилизировать в двойном герметичном пакете.

После этого поверхности моют и дезинфицируют. Щели в фундаменте и вводах труб заделывают цементом или металлической сеткой (монтажную пену грызуны прогрызают). В конце раскладывают приманки или ловушки в недоступных для детей и домашних животных местах. Перчатки и респиратор выбрасывают, одежду стирают при высокой температуре.

