Сельский тариф для городских дач? Кабмин готовит сюрприз для владельцев СНТ, уставших переплачивать за свет

Садоводам и огородникам могут снизить плату за электричество — для них предлагают ввести понижающий коэффициент от 0,7 до 1 независимо от того, где расположен участок. Об этом RG.ru рассказал председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Руководитель общественной приёмной Союза садоводов Людмила Бурякова пояснила, что сейчас льготный «сельский» тариф доступен только тем СНТ, которые находятся на землях сельхозназначения и территориально относятся к сельским поселениям.

Гаврилов уточнил, что сегодня пониженный коэффициент чаще действует при коллективной закупке электроэнергии товариществом. При переходе владельца участка на прямой договор с поставщиком льгота теряется. Проект устраняет именно эту проблему — тариф с коэффициентом 0,7–1 будут применять вне зависимости от того, где находится участок (город, село или межселенная зона).

Экономия может составить около 25%, но точный размер зависит от региона и установленного коэффициента. Важно: норма действует только для электроэнергии, идущей на личные бытовые нужды. Если садовод использует электричество для бизнеса, льготный тариф не применяется.

Парламентарий советует садоводам пока сохранять текущую схему расчётов, дождаться публикации окончательной версии документа и затем уточнить в региональном регуляторе применимый коэффициент.

«Юридически проект закрывает разрыв между одинаковыми потребителями, которые платили по разным ставкам исключительно из-за схемы расчетов или административного статуса территории», — заключил депутат.

Ранее биолог предупредил, что на российских дачах начали размножаться комары-убийцы. Эти насекомые способны переносить опасные болезни — в частности, лихорадку Западного Нила и дирофиляриоз. Особенно активно в таких условиях плодятся так называемые городские комары, которые любят стоячую воду.