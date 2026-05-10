Парша и мучнистая роса не дремлют: Дачникам объяснили, почему в мае надо не любоваться цветами, а бежать в сад с граблями

Май — последний удобный момент для профилактики грибковых болезней в саду. Дачница Оксана Сергеева советует начать с уборки старой листвы и обрезки больных веток. Споры парши и мучнистой росы зимуют именно на поражённых участках. Чистота вокруг ствола и проветриваемая крона снижают риск заражения.

Эксперт рекомендует использовать мягкие фунгициды и чередовать системные и контактные препараты, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Яблони и груши обрабатывают в фазу розового бутона и после цветения. При сырой погоде добавляют ещё одну обработку через 10–14 дней.

Косточковые культуры требуют внимания к верхушкам побегов. Народные средства вроде содового раствора работают как вспомогательный приём, но в условиях подмосковных дождей на них полагаться не стоит.

Многие переносят дачные удобрения на домашний подоконник. Хозяева хотят подкормить укроп привычными средствами. Идея кажется разумной. Однако такая практика вредит растениям. Зелень слабеет и накапливает нежелательные вещества в съедобной части.