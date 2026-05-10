Заставят снести. Что нельзя строить на даче Оглавление Какие постройки могут заставить снести Как избежать проблем при строительстве на загородном участке На дачах начался строительный сезон. При этом не все собственники знают, что можно возводить на участке, а что заставят снести. Какие постройки окажутся под запретом и что нельзя строить? 9 мая, 21:20 Собственников могут заставить снести незаконно построенные здания на участке. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Какие постройки могут заставить снести

На дачных участках под риск сноса чаще всего подпадают не конкретные типы строений, а любые объекты, возведённые с нарушениями. Речь идёт о так называемых самовольных постройках: если здание построено без учёта разрешённого использования земли, выходит за границы участка, нарушает обязательные отступы или не оформлено в установленном порядке, его могут признать незаконным. В таком случае собственник не сможет полноценно распоряжаться объектом, а в отдельных ситуациях будет обязан демонтировать его или привести в соответствие с требованиями. Об этом рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

На практике в зоне повышенного внимания оказываются капитальные дома, бани, гаражи, пристройки и другие строения на фундаменте. Ключевые риски связаны с нарушением расстояний до границ участка и соседних построек, а также с фактическим использованием объекта не по назначению земли.

— Например, если дом или баня расположены слишком близко к забору или вместо хозяйственной постройки фактически используется коммерческий объект, это может стать основанием для претензий и последующих решений о сносе, — добавил Максим Лазовский.

Как избежать проблем при строительстве на загородном участке

Избежать проблемных ситуаций можно за счёт грамотной подготовки ещё на этапе планирования. Важно заранее проверить параметры участка, учесть градостроительные ограничения и соблюсти нормативные отступы.

— Для жилых домов необходимо пройти уведомительную процедуру, а уже построенные объекты — своевременно поставить на кадастровый учёт и зарегистрировать. Если нарушения уже есть, их зачастую можно устранить без сноса — через реконструкцию или приведение параметров постройки в соответствие с действующими нормами, — добавил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева