С 1 мая аномально изменятся цены на аренду дач. Как в 2026 году снизить выплаты за съёмное жильё Оглавление Как изменятся цены на аренду дач с 1 мая Как сэкономить на аренде дачи Аномально холодная погода в конце апреля значительно повлияла на рынок аренды загородного жилья. Как будут меняться цены на аренду дач с 1 мая и как теперь можно сэкономить на съёмном загородном жилье? 28 апреля, 21:45 Специалисты рассказали, что будет с ценами на дачи в мае. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Как изменятся цены на аренду дач с 1 мая

С началом майских праздников рынок загородной аренды традиционно выходит в пик спроса: короткие поездки за город становятся основной альтернативой полноценным отпускам. В этом году динамика остаётся умеренно растущей: средняя стоимость аренды дач и коттеджей увеличилась примерно на 8–10% год к году и в майский период колеблется в диапазоне 10–13 тыс. рублей в сутки, а в наиболее востребованных локациях — заметно выше. При этом пользователи, как правило, бронируют жильё на 2–3 дня, что подтверждает формат коротких выездов. Так охарактеризовал обстановку на рынке владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

— Наибольший интерес сохраняется к домам вблизи крупных городов — прежде всего в Московской и Ленинградской областях, а также в регионах с выраженной природной привлекательностью. В приоритете — функциональные и комфортные объекты для небольших компаний: с отоплением, баней или сауной, зоной для отдыха на участке и возможностью разместить 4–6 человек. Фактически рынок смещается от «просто дачи» к формату готового загородного отдыха с инфраструктурой, — пояснил Максим Лазовский.

Дачи сами по себе бывают как для круглогодичного проживания, так и сезонные. Например, на лето, выходные или на праздники. Ежегодно на рынке аренды начиная с 1 мая происходит увеличение предложений сезонного формата по причине роста спроса на них. Поэтому цены пойдут в рост. Однако в связи с ухудшением погодных условий традиционного арендного пика спроса на майские праздники не произойдёт. Свободных вариантов на рынке останется больше, но цены всё равно пойдут вверх. Такой прогноз сделал член Генсовета «Деловой России», застройщик, владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров.

Как сэкономить на аренде дачи

С точки зрения экономии ключевую роль играет стратегия бронирования. Наиболее выгодные варианты доступны при раннем выборе или при смещении дат на будние дни вне пиковых заездов. Дополнительный способ снизить стоимость — выбирать менее раскрученные направления с сопоставимой транспортной доступностью или делить аренду на компанию.

— При этом важно учитывать структуру цены: нередко итоговая сумма увеличивается за счёт дополнительных платежей — уборки, залога или использования инфраструктуры, поэтому реальную стоимость стоит оценивать комплексно, — обратил внимание Максим Лазовский.

Высокие арендные ставки продержатся до сентября. До этого времени наибольшим спросом будут пользоваться варианты летнего формата и для праздничных гуляний.

— На аренде в этот период можно сэкономить, только если оформлять договор аренды на длительный срок. Как минимум на 3–6 месяцев или сразу на год. Тогда повышенный коэффициент будет понижен равноценно периоду аренды. Если арендатора интересует длительный период, то сэкономить можно, имея свою технику. Например, стиральную машину или холодильник. Выбирать в таком случае дешевле варианты без подобных удобств. Тогда цена за аренду будет ниже, — отметил Владимир Прохоров.

Если арендатора интересует вариант краткосрочной аренды, то имеет смысл снимать дом в складчину вместе с друзьями или родственниками. В остальном цены на дачу зависят от локации, качества ремонта и удобств.

Авторы Нина Важдаева