До 30 апреля нужно заплатить налог на сдачу квартиры. Когда и как законно снизить выплаты
30 апреля истекает срок подачи декларации и оплаты налога на доходы, полученные от сдачи в аренду квартир в прошлом году. При этом не все собственники знают, что суммы выплат можно снизить. Что нужно сделать, чтобы заплатить меньше?
Есть несколько способов законно снизить налоги на доходы от аренды квартиры.
Какие налоги надо платить при сдаче квартиры в аренду
Налог на доходы от сдачи жилья может быть разным — это зависит от статуса арендодателя. Но сначала следует отметить важный момент: при сдаче квартиры даже на срок до года следует заключать договор. Это в интересах хозяев недвижимости — не будет неприятностей с налоговой, участковым, соседями. А в последнее время арендаторы тоже просят о заключении договора — это определённая страховка жильцам. Об этом рассказал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.
— Если вы сдаёте квартиру как физическое лицо, то должны будете уплатить налог на доходы физических лиц — 13% ежемесячной арендной платы, указанной в договоре найма. Но это только если общий совокупный доход за год не превышает 2,4 млн рублей. Если, к примеру, по основному месту работы заработная плата составляет 150 тысяч в месяц, а квартира сдаётся за 60 тысяч, то общий совокупный доход гражданина составит 870 тысяч. В этом случае налог на доход от сдачи квартиры составит 13%. Собственник должен самостоятельно задекларировать этот доход, подав декларацию до 30 апреля года, следующего за отчётным. В срок до 15 июля ему нужно уплатить всю сумму НДФЛ единовременно, то есть сразу за весь год, — отметил Кирилл Кулаков.
Стоит учесть, что собственник – физическое лицо может оформить налоговый вычет, что позволит ему минимизировать сумму налога. Статьи расходов, по которым можно оформить налоговый вычет: оплата медицинских услуг в частных клиниках себе и членам своей семьи (супруг, дети, родители), плата за образование или налоговый вычет после покупки жилья.
Ещё один вариант — сдавать жильё в статусе самозанятого. Ставка налога на профессиональный доход в этом случае составляет 4%, если квартира сдана физлицу, и 6%, если юридическому лицу или ИП.
Кроме того, можно зарегистрировать ИП на упрощённой системе налогообложения (УСН). Налог ИП на УСН платят ежеквартально в равных долях, а декларацию подают один раз — до 25 апреля года, следующего за отчётным. Правда, тут помимо налога следует уплачивать социальные взносы. В 2026 году размер взносов составляет 57 390 рублей в год. Их можно платить единоразово, а можно — равными частями. Правда, на величину соцвзносов можно уменьшить налог.
— Можно зарегистрировать ИП и оплачивать либо 6% от суммы аренды, либо 15% , уменьшая арендные платежи на расходы на квартиру (оплата ЖКХ, ремонт и т.д.). Но отчётности в этом случае гораздо больше. Плюс оплата страховых взносов ежегодно. Также стоит учитывать, что в целом можно уменьшить налог, применив налоговые вычеты (обучение, лечение и т.д.), но если этого нет, то в таком случае уменьшить налог не получится, — рассказала адвокат Московской коллегии адвокатов «Прилепская и партнёры» Елена Чиркина.
Как снизить выплаты по налогу с аренды недвижимости
Законно сократить налог при сдаче квартиры можно только за счёт выбора режима налогообложения. Если квартиру сдаёт обычное физлицо и годовой доход от аренды не превышает 2,4 млн рублей, наиболее выгодный и простой вариант — НПД (самозанятость). Об этом рассказала генеральный директор аудиторской компании «НК-ПРОФАУДИТ» Наталья Кушнарева.
— Декларацию сдавать не нужно, налог рассчитывается автоматически налоговой. Именно поэтому для одной квартиры НПД чаще всего выгоднее, чем уплата НДФЛ в общем порядке. Если собственник не применяет НПД, доход от аренды облагается НДФЛ. В этом случае нужно подавать декларацию 3-НДФЛ и самостоятельно уплачивать налог, — пояснила Наталья Кушнарева.
Если квартиру сдаёт ИП (ведётся бизнес), выбор зависит от применяемого режима. ИП на УСН не может одновременно применять НПД. Чтобы платить 4% или 6% как самозанятый, ИП должен отказаться от УСН и перейти на НПД в установленном порядке. Если ИП остаётся на УСН, налог платится по правилам УСН, а не по ставкам НПД.
— Для ИП есть ещё один вариант — патент. Патент разрешён при сдаче в аренду жилых помещений, но его стоимость зависит не от фактической арендной платы, а от потенциального дохода, установленного регионом. Его стоимость можно сразу просчитать на сайте налоговой службы. Поэтому патент нужно считать отдельно: в одних случаях он выгоднее, в других — нет. Практический вывод простой: если речь идёт об одной квартире и доходе до 2,4 млн рублей в год, сначала нужно оценивать НПД, а для ИП на УСН — сравнивать сохранение УСН с переходом на НПД или патентом, — добавила Наталья Кушнарева.
Стоит учесть, что до 30 апреля делаются выплаты за прошлый год. Менять налоговый режим задним числом нельзя. Соответственно, если внести изменения сейчас, то по-новому налог будут рассчитывать уже с этого года. Точнее, с даты смены налогового режима.