Сдал квартиру и потерял право. Что запрещается делать хозяевам съёмного жилья Оглавление Подселять и выселять Перестановка и ремонт Многие собственники квартир считают, что после сдачи жилья в аренду они остаются полноправными владельцами недвижимости и могут продолжать распоряжаться ею на своё усмотрение. Но это не так. Что нельзя делать хозяину без согласования с нанимателем? 21 апреля, 10:22 После сдачи квартиры собственник уже не может свободно пользоваться своей недвижимостью.

Подселять и выселять

Отношения между нанимателем и собственником регулируются договором найма. Но стоит учитывать, что пункты договора не должны противоречить Гражданскому кодексу. Если найдётся противоречие, то такой документ может быть признан недействительным.

— Главное, что должен понимать собственник: после заключения договора найма он не может более свободно распоряжаться своим имуществом. Если наниматель добросовестный, то просто так выселить его нельзя. Нужно соблюдать порядок и сроки, указанные в условиях расторжения договора. Нельзя также без согласования с жильцом приходить в квартиру, трогать вещи жильца, а также по своему усмотрению подселять кого-либо в квартиру. Даже сам хозяин не может временно жить в квартире после сдачи. Исключение — наём комнаты в многокомнатной квартире. Но и в этом случае нужно чётко прописывать в договоре права и обязанности жильцов и хозяина, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Она подчеркнула, что при возникновении проблем ни в коем случае нельзя выселять жильца насильственно: менять замки, выбрасывать вещи нанимателя. Даже если возник конфликт и квартиросъёмщик не хочет добровольно покидать жильё, нужно обратиться в суд и выселять его через суд.

Кроме того, собственник не имеет права без согласования с жильцами приносить в сданную квартиру на хранение какие-либо вещи. Если в жилье есть отдельная закрытая комната, за которую не платят наниматели, то тогда нужно обязательно прописать в договоре порядок пользования этим помещением. В любом случае все свои визиты хозяин должен согласовывать с жильцом.

Перестановка и ремонт

Без согласования с нанимателями нельзя ничего менять в квартире. Хозяин не только не может трогать вещи жильцов, ему нельзя делать ремонт и даже перестановку мебели без согласия нанимателя.

— Тут стоит отметить, что собственник не может необоснованно требовать с жильцов сделать ремонт. Все ситуации, в которых на жильца ложится обязанность провести пусть и небольшой, но ремонт, прописываются в договоре. Выходить за его рамки нельзя. Например, наниматель неумышленно повредил краску на стене или обои. В этом случае он должен будет перекрасить стену и переклеить обои. Другое дело — если хозяину захотелось вставить новый стеклопакет. Переложить эту обязанность на жильца просто по своему усмотрению он не может. Такие работы можно проводить только по согласованию с жильцом, — пояснила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева