Ошибка, которую совершают почти все: Домашняя зелень умирает от огородной химии

Желание подкормить укроп на подоконнике тем же удобрением, что используется на даче, кажется логичным. Однако такая практика часто приводит к угнетению растений и накоплению нежелательных веществ в съедобной части зелени. Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва в беседе с Life.ru объяснила, в чём заключается принципиальная разница между такими подкормками.

Минеральные составы для овощеводства создаются под другие объёмы почвы, освещённость, режим полива и предполагаемую массу урожая. В горшке система замкнута, субстрата мало, а дренаж ограничен. Почти все внесённые соли остаются в зоне корней. Мария Золотарёва Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

Минеральные составы для овощеводства рассчитаны на условия открытого грунта или теплиц, где часть веществ вымывается водой, а почвенная микрофлора активно перерабатывает соединения. В домашних условиях ситуация иная: объём грунта ограничен, поэтому соли и активные вещества накапливаются значительно быстрее.

При избытке азота в форме нитратов и аммония, а также фосфатов растение начинает поглощать вещества быстрее, чем успевает использовать их в физиологических процессах. В результате соединения накапливаются в тканях, прежде всего в листьях. У декоративных культур это проявляется ожогами корней, замедлением роста и изменением окраски. Если речь идёт о салатах, луке и пряных травах, возникает вопрос уже о составе и безопасности будущего урожая.

Особенно заметной проблема становится весной, когда растениям не хватает света. Фотосинтез замедляется, переработка минерального азота ухудшается. Внешне зелень может выглядеть свежей и здоровой, однако концентрация нитратов при этом повышается.

Существует и обратная ситуация: смеси для комнатных растений рассчитаны на умеренное и длительное питание, поэтому на грядке их эффект может казаться слишком слабым. Однако это не означает низкую эффективность — просто такие составы предназначены для других условий выращивания.

Эксперт советует при выборе удобрения учитывать не только вид растения, но и объём грунта, освещённость и скорость обменных процессов. В ограниченном пространстве безопаснее уменьшать дозировки и избегать слишком частых подкормок.

Для съедобной зелени лучше выбирать удобрения, на которых прямо указана возможность применения в домашних посадках.

«Универсальных удобрений, одинаково подходящих для теплицы и подоконника, не существует. Стремление использовать одно средство для всех видов растений чаще всего приводит к негативным последствиям», — резюмировала собеседница Life.ru.

