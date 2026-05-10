Ошибка, которую совершают почти все: Домашняя зелень умирает от огородной химии

Эксперт объяснила, как удобрения для грядок убивают съедобные комнатные растения

Желание подкормить укроп на подоконнике тем же удобрением, что используется на даче, кажется логичным. Однако такая практика часто приводит к угнетению растений и накоплению нежелательных веществ в съедобной части зелени. Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва в беседе с Life.ru объяснила, в чём заключается принципиальная разница между такими подкормками.

Минеральные составы для овощеводства создаются под другие объёмы почвы, освещённость, режим полива и предполагаемую массу урожая. В горшке система замкнута, субстрата мало, а дренаж ограничен. Почти все внесённые соли остаются в зоне корней.

Мария Золотарёва

Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

Минеральные составы для овощеводства рассчитаны на условия открытого грунта или теплиц, где часть веществ вымывается водой, а почвенная микрофлора активно перерабатывает соединения. В домашних условиях ситуация иная: объём грунта ограничен, поэтому соли и активные вещества накапливаются значительно быстрее.

При избытке азота в форме нитратов и аммония, а также фосфатов растение начинает поглощать вещества быстрее, чем успевает использовать их в физиологических процессах. В результате соединения накапливаются в тканях, прежде всего в листьях. У декоративных культур это проявляется ожогами корней, замедлением роста и изменением окраски. Если речь идёт о салатах, луке и пряных травах, возникает вопрос уже о составе и безопасности будущего урожая.

Особенно заметной проблема становится весной, когда растениям не хватает света. Фотосинтез замедляется, переработка минерального азота ухудшается. Внешне зелень может выглядеть свежей и здоровой, однако концентрация нитратов при этом повышается.

Существует и обратная ситуация: смеси для комнатных растений рассчитаны на умеренное и длительное питание, поэтому на грядке их эффект может казаться слишком слабым. Однако это не означает низкую эффективность — просто такие составы предназначены для других условий выращивания.

Эксперт советует при выборе удобрения учитывать не только вид растения, но и объём грунта, освещённость и скорость обменных процессов. В ограниченном пространстве безопаснее уменьшать дозировки и избегать слишком частых подкормок.

Для съедобной зелени лучше выбирать удобрения, на которых прямо указана возможность применения в домашних посадках.

«Универсальных удобрений, одинаково подходящих для теплицы и подоконника, не существует. Стремление использовать одно средство для всех видов растений чаще всего приводит к негативным последствиям», — резюмировала собеседница Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал, что работа в огороде сравнима с тренировками в спортзале и действительно помогает тратить калории. Самым энергозатратным занятием эксперты называют перекопку земли, во время которой активно работают ноги, спина и руки. Однако шашлыки и алкоголь способны свести такой эффект к минимуму.

