В Госдуме предложили устанавливать шумомеры на дачах и в частном секторе

В России предложили устанавливать шумомеры для контроля за громким транспортом и режимом тишины не только в городах, но и в дачных кооперативах и частном секторе. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по транспорту Юрий Григорьев («Справедливая Россия»).

По его словам, такие технологии помогут людям защищать своё право на отдых «без лишних волнений» — как это уже готовятся делать в Москве.

При этом шум может исходить не только от транспорта. В случае с хозяйственными и ремонтными работами парламентарий напомнил, что их необходимо проводить в разрешённые часы и с уважением к соседям. По его мнению, новые приборы помогут соблюдать баланс между интересами разных людей, которые живут по соседству.

«А громкая музыка по ночам и рёв мотора — это уже нарушение права других людей на отдых», — заключил собеседник ТАСС.

Ранее в Москве планируют внедрить шумомеры для борьбы с громкими автомобилями и мотоциклами уже в 2027 году. Устройство создано и сертифицировано, но для его эксплуатации необходимо изменить Кодекс об административных правонарушениях. Власти рассчитывают, что после принятия поправок приборы заработают в районах, где жители чаще всего жалуются на шум.