В России могут начать арестовывать машины с громким выхлопом

В России рассматривают возможность увеличить штрафы за использование автомобилей, которые превышают нормы шума в ночное время. Сумма может возрасти в десять раз — с 500 рублей до пяти тысяч. Об этом сообщил депутат Сергей Колунов, отметив, что законопроект находится на доработке ко второму чтению в Госдуме.

«Речь об ужесточении наказания для тех, кто нарушает покой граждан, не даёт спать по ночам», — приводит комментарий парламентария РИА «Новости».

Новый документ также предполагает задержание машин с изменёнными глушителями. Владельцам таких автомобилей будут выписывать штрафы за превышение норм шума с использованием шумомеров с видеокамерами. Кроме того, регионы получат возможность увеличивать штрафы до 30 тысяч рублей.