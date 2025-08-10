Встреча Путина и Трампа
Регион
10 августа, 04:20

В России могут начать арестовывать машины с громким выхлопом

Депутат Колунов: Штраф за шумные машины ночью может вырасти в 10 раз

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В России рассматривают возможность увеличить штрафы за использование автомобилей, которые превышают нормы шума в ночное время. Сумма может возрасти в десять раз — с 500 рублей до пяти тысяч. Об этом сообщил депутат Сергей Колунов, отметив, что законопроект находится на доработке ко второму чтению в Госдуме.

«Речь об ужесточении наказания для тех, кто нарушает покой граждан, не даёт спать по ночам»,приводит комментарий парламентария РИА «Новости».

Новый документ также предполагает задержание машин с изменёнными глушителями. Владельцам таких автомобилей будут выписывать штрафы за превышение норм шума с использованием шумомеров с видеокамерами. Кроме того, регионы получат возможность увеличивать штрафы до 30 тысяч рублей.

С 1 сентября — новые штрафы и запреты: Что изменится для водителей, родителей и работников
Ранее в Госдуме раскритиковали инициативу о штрафах для пассажиров, которые отказываются уступить место в общественном транспорте. Эксперты считают, что такие меры могут вызвать обратную реакцию и ухудшить отношение к тем, кому необходимо уступать.

