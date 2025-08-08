Встреча Путина и Трампа
8 августа, 15:15

«Бессилие общества»: В Госдуме оценили идею штрафовать хамов в автобусах

Депутат Останина раскритиковала идею штрафа за отказ уступить место в транспорте

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Штраф за отказ уступить место в общественном транспорте вместо поддержки беременных может привести к обратному эффекту, усилив негативное отношение к женщинам в положении, полагает глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По её словам, наказание за подобные нарушения демонстрирует бессилие общества.

Парламентарий подчеркнула, что к женщинам в России всегда относились с уважением. Сегодня это проявляется в государственной поддержке и в «праве на особое место в общественном пространстве». Важно создавать все условия для того, чтобы женщина могла выполнить свою миссию. А уступка места в автобусе — это символ особенного отношения общества к будущей маме. Однако вместо введения штрафов лучше повышать общую культуру общества.

«Это комплексная проблема. Штрафами можно вызвать даже агрессивное отношение к беременной», — отметила депутат ГД РФ в интервью «Москве 24».

Напомним, ранее председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что в общественном транспорте должны быть оборудованы специальные места для беременных и пожилых людей. А нарушителей, которые будут занимать эти места в обход правил, по словам политика, следует привлекать к административной ответственности.

