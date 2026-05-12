Брали за свет по-городскому? Депутат научил дачников, как вернуть переплату за электричество

Дачники могут вернуть переплату по электроэнергии, если льготный коэффициент к тарифу не применялся, но регион его вводил. Об этом в комментарии для Life.ru рассказал депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По словам парламентария, владельцу участка в СНТ имеет смысл проверить договор с энергосбытом и счета за последние 12 месяцев. Если выяснится, что применяется тариф для городского населения без понижающего коэффициента, хотя регион вводил такой коэффициент для приравненных категорий, то это становится основанием для заявления о перерасчёте.

Заявление направляется гарантирующему поставщику или энергосбытовой компании, с которой заключён договор. К нему прикладываются документы о нахождении участка в границах СНТ или ОНТ, выписка из ЕГРН и копия договора энергоснабжения. Алексей Говырин Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству

Говырин уточнил, что в случае отказа гражданин вправе обратиться в региональный орган тарифного регулирования, в территориальное управление ФАС России, а затем и в суд.

Депутат также разъяснил, что перерасчёт по необоснованно завышенному тарифу возможен в пределах общего срока исковой давности по статье 196 Гражданского кодекса, то есть три года.

«Именно этот трёхлетний период становится границей возврата излишне уплаченных сумм. После принятия постановления логика обращения сохранится, изменится лишь основание, по которому энергосбыт уже не сможет ссылаться на форму договора или административный статус территории как причину отказа», — заключил Алексей Говырин.

Ранее в Госдуме предложили снизить плату за электричество для садоводов, введя для них повсеместный понижающий коэффициент от 0,7 до 1. Сейчас льготный сельский тариф доступен лишь тем товариществам, чьи участки расположены на землях сельхозназначения и относятся к сельским поселениям. Депутат уточнил, что новая норма решит проблему, когда при переходе собственника на прямой договор с поставщиком энергосбережение терялось.