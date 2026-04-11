Пенсионеры-дачники смогут не платить за ряд услуг. Какие льготы предусмотрены в 2026 году

Уже в середине апреля многие пенсионеры готовятся к открытию дачного сезона. На майских праздниках кто-то даже переезжает за город и проводит там всё лето. Как в это время можно сэкономить на услугах ЖКХ и какие льготы предусмотрены для пенсионеров-дачников в этом году? 10 апреля, 21:20

Кто может не платить за дом и землю

Пенсионеров освобождают от уплаты налога на строения и землю. Но только на один вид недвижимости. Например, если в собственности у пенсионера один загородный дом, один участок и один капитальный гараж.

— Тут важно учитывать, что если у пенсионера несколько объектов недвижимости одного вида, то освобождение от налога коснётся только одного. Допустим, на даче два жилых дома. За один будет налог, за другой нет. Также можно получить освобождение от налога за капитальные строения. Это бани, сараи, теплицы на фундаменте. При этом площадь таких построек должна быть не более 50 квадратных метров. Но тут важно учитывать, что если строение участвует в коммерческой деятельности, то платить налог нужно, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Как снизить затраты на услуги ЖКХ на даче

Многие льготы для пенсионеров предусмотрены на региональном уровне. Так, они могут оформить частичную компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ за дачу, если эти расходы превышают определённый процент от общего дохода семьи.

Кроме того, снизить выплаты могут и те пенсионеры, кто уже в конце апреля уезжает на дачи и живёт там весь тёплый сезон. Они могут сэкономить на квартплате за городскую квартиру.

— Если пенсионер не жил в квартире более пяти дней, то он может сделать перерасчёт. Например, за оплату вывоза мусора. Для этого нужно доказать, что определённое время человек жил по другому адресу. Например, предоставить справку от председателя СНТ о том, что жил на даче какой-то период, — пояснила Елена Кузнецова.

Также СНТ может установить льготы для пенсионеров по оплате членских взносов. Чтобы узнать, есть ли возможность сократить эти траты, нужно обратиться в правление к председателю СНТ.

Авторы Нина Важдаева