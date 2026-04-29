Лунный посевной календарь садовода на май 2026: благоприятные дни для посадки, пересадки и ухода Оглавление Фазы Луны в мае 2026 года Влияние фаз Луны на растения Благоприятные дни для посадки в мае 2026 Знаки зодиака Луны и их влияние на растения Календарь работ в саду и огороде на май 2026 Первая декада мая (1–10 мая) Вторая декада мая (11–20 мая) Третья декада мая (21–31 мая) Уход за растениями в мае 2026 по лунному календарю Защита от возвратных заморозков в мае 2026 Life.ru отвечает на самые часто задаваемые вопросы

Май — это самый ответственный месяц для дачников! В это время закладывается основа будущего урожая: высаживается рассада в открытый грунт и теплицы, сеются корнеплоды, сажается картофель. Life.ru собрал лунный посевной календарь на весь май 2026! Мы собрали главные правила, благоприятные даты и лайфхаки на этот месяц!

Фазы Луны в мае 2026 года

Чтобы вы смогли грамотно спланировать работы в саду, Life.ru составил подробную таблицу лунных фаз на май 2026 года. Обязательно сделайте скриншот, чтобы не потерять важную информацию! Итак, в мае нас ждут два полнолуния и одно новолуние. Что это значит?

Обратите внимание: 31 мая — второе полнолуние месяца, такое явление называют «голубой Луной». В этот день, как и 1 и 16 мая, любые посадки и пересадки противопоказаны.

Влияние фаз Луны на растения

Луна воздействует на движение соков внутри растений. В зависимости от фазы меняется направление этой энергии. Давайте разберёмся, как это работает.

Растущая Луна (17–30 мая). Соки поднимаются от корней к листьям, цветам и плодам. Это время идеально для посадки культур, урожай которых созревает над землёй: томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабачков, тыкв, бобовых, зелени, ягодных кустарников. Также на растущей Луне хорошо удаются прививки и подкормки.

Убывающая Луна (2–15 мая). Энергия уходит в корни. Благоприятный период для посадки корнеплодов: моркови, свёклы, редиса, репы, пастернака, картофеля, лука на репку, чеснока. В это время корневая система активно развивается, что даёт крепкие и сочные плоды под землёй.

Новолуние (16 мая) и полнолуние (1 и 31 мая). Растения становятся крайне уязвимыми. Любое вмешательство — посев, посадка, пересадка, обрезка — может навредить. Лучшие занятия в эти дни: рыхление сухой земли, мульчирование, прополка, уборка участка, борьба с вредителями (без химии — только механическая). За сутки до и после новолуния/полнолуния также не рекомендуется проводить активные работы.

Благоприятные дни для посадки в мае 2026

Выше Life.ru привёл подробную таблицу для основных садовых и огородных культур. Учитывайте не только фазу Луны, но и знак зодиака, в котором находится светило.

Важное пояснение. Неблагоприятные дни — это даты, когда посадки не только бесполезны, но и вредны. Растения будут болеть, плохо приживаться или дадут скудный урожай. Однако не стоит отчаиваться, если благоприятный день выпал на будние работы: всегда можно перенести посадку на ближайшие нейтральные дни (например, 8–10 или 13–15 мая) — результат будет чуть хуже, но не катастрофическим. Итак, теперь про знаки зодиака!

Знаки зодиака Луны и их влияние на растения

Даже в благоприятные по фазе дни результат зависит от того, в каком знаке зодиака находится Луна. Для того чтобы подобрать самые подходящие для посадки дни, обязательно учитывайте лунную фазу и знак, в котором она находится! Как выбрать день? Плодородные знаки зодиака : Рак, Скорпион, Рыбы — идеальны для листовых овощей, тыквенных, томатов, перцев, баклажанов; Телец, Козерог — лучшие для корнеплодов, картофеля, лука, чеснока; Весы — хороши для цветов и декоративных культур.

: Рак, Скорпион, Рыбы — идеальны для листовых овощей, тыквенных, томатов, перцев, баклажанов; Телец, Козерог — лучшие для корнеплодов, картофеля, лука, чеснока; Весы — хороши для цветов и декоративных культур. Нейтральные знаки зодиака : Дева — подходит для работы с почвой (рыхление, окучивание), но посевы и посадки дают средний результат, лучше использовать для однолетних цветов.

: Дева — подходит для работы с почвой (рыхление, окучивание), но посевы и посадки дают средний результат, лучше использовать для однолетних цветов. Неподходящие знаки зодиака: Овен, Близнецы, Лев, Стрелец, Водолей. В эти дни лучше заняться обрезкой, борьбой с сорняками и вредителями, уборкой участка.

Календарь работ в саду и огороде на май 2026

Май состоит из трёх декад, каждая из которых имеет свою специфику. Для продуктивной работы с растениями следует понять, как правильно применять знания о влиянии лунных фаз. Давайте по порядку!

Первая декада мая (1–10 мая)

1 мая (полнолуние, Скорпион). Полный запрет на посадки, обрезку, прищипку. Допустимо: рыхление сухой земли, мульчирование, уборка прошлогодних остатков, подготовка грядок. 2 мая (убывающая Луна, Стрелец). Бесплодный знак, но фаза благоприятна для корнеплодов. Можно сеять морковь, свёклу, редис, репу. Обработайте почву от проволочника. Хороший день для посадки лука-севка на репку. 3–4 мая (убывающая Луна, Стрелец). Продолжаем посадку корнеплодов, картофеля. В саду: опрыскивание деревьев от вредителей (тля, плодожорка), сбор падалицы. Обработку лучше проводить утром.

5–6 мая (убывающая Луна, Козерог). Плодородный знак для корнеплодов и луковичных. Пик благоприятности для посадки картофеля, моркови, свёклы, пастернака, петрушки корневой. Сажайте лук-севок, чеснок. Хорошо идут посадки плодовых деревьев и кустарников. Полив умеренный. 7 мая (убывающая Луна, Водолей). Бесплодный знак. Посадки нежелательны. Займитесь прополкой, прореживанием всходов, опрыскиванием от болезней. В теплице — проветривание. 8 мая (убывающая Луна, Водолей). Продолжаем борьбу с сорняками. Можно пересадить комнатные растения (не огородные). В саду — обрезка сухих веток, удаление поросли. 9–10 мая (убывающая Луна, Рыбы). Плодородный знак, но фаза убывающая — акцент на корни. Хорошие дни для посадки редиса, дайкона, редьки. Также можно сеять шпинат, листовой салат, укроп (на зелень). Проведите подкормку корнеплодов калийно-фосфорными удобрениями.

Вторая декада мая (11–20 мая)

11–12 мая (убывающая Луна, Овен). Бесплодный знак, но фаза ещё убывающая. Посадку корнеплодов лучше не делать — результат будет слабым. Займитесь обработкой междурядий: рыхление, окучивание раннего картофеля. Опрыскайте деревья от парши. 13–14 мая (убывающая Луна, Телец). Отличные дни для посадки любых корнеплодов, картофеля, лука, чеснока. Телец — плодородный земной знак. Также можно сажать плодовые деревья (яблони, груши) и ягодные кустарники. В саду — полив с добавлением золы. 15 мая (убывающая Луна, Близнецы). Последний день перед новолунием. Посадки нежелательны. Можно провести санитарную обрезку, вырезать волчки у деревьев. Подготовьте укрывной материал на случай заморозков.

16 мая (новолуние, Близнецы). Запрещены любые работы с растениями. День отдыха. Максимум — планирование посадок на следующую неделю, ремонт инвентаря. 17–18 мая (растущая Луна, Рак). Один из лучших периодов для посадки «вершков». Растущая Луна в плодородном Раке. Высаживайте рассаду томатов, перцев, баклажанов в теплицу и открытый грунт (под укрытие). Сейте огурцы, кабачки, тыкву, патиссоны, арбузы, дыни. Отличное время для посадки капусты всех видов, зелени. Полив и подкормки азотными удобрениями — в радость растениям. 19–20 мая (растущая Луна, Лев). Бесплодный огненный знак. Посадки овощей не рекомендуются. Но это хорошее время для посадки декоративных культур и цветов (однолетники, многолетники). Также можно заниматься посевом газонной травы. В саду — опрыскивание от тли и клещей.

Третья декада мая (21–31 мая)

21–22 мая (растущая Луна, Дева). Нейтральный знак, лучше подходит для цветов и декоративных кустарников. Можно высадить рассаду петунии, бархатцев, циннии. Посев овощей — средний результат. Займитесь прищипкой томатов (в теплице) и пасынкованием. Рыхлите почву в приствольных кругах. 23–24 мая (растущая Луна, Весы). Благоприятный знак для цветов и бобовых. Сажайте горох, фасоль, бобы. Высаживайте рассаду сладкого перца и баклажанов (если не успели). Хорошо приживаются розы, клематисы, гортензии. Полив и подкормка — по графику. 25–26 мая (растущая Луна, Скорпион). Плодородный водный знак. Пик благоприятности для посадки всех надземных культур. Сейте огурцы (если позволяет погода), кабачки. Высаживайте рассаду томатов, перцев, баклажанов. Можно сеять кукурузу, подсолнечник. Внимание: полив в эти дни нужен умеренный, чтобы не спровоцировать грибные болезни.

27–28 мая (растущая Луна, Стрелец). Бесплодный знак, но можно сажать лук на перо, чеснок на зелень, пряные травы (базилик, розмарин, тимьян). Удачное время для посадки земляники (клубники) усами. Проведите опрыскивание сада от вредителей настоями трав. 29–30 мая (растущая Луна, Козерог). Хорошие дни для посадки плодовых деревьев и кустарников. Для овощей — можно высадить рассаду капусты в открытый грунт, поздние сорта редиса. Посейте морковь на зимнее хранение (если не успели в начале месяца). Проведите формирующую обрезку деревьев и кустарников. 31 мая (полнолуние, Водолей). Запрет на посадки, обрезку, прищипку. Допустимо рыхление, мульчирование, подвязка побегов. Проверьте систему капельного полива.

Уход за растениями в мае 2026 по лунному календарю

Для вашего удобства Life.ru собрал таблицу по уходу за растениями на май 2026 года. Обязательно сделайте скриншот или сохраните статью в закладках, чтобы нужная информация всегда была под рукой!

Однако все эти рекомендации работают только при устаканившихся погодных условиях! Недавно, 27 апреля 2026 года, на Москву и Подмосковье обрушился внезапный снегопад. Поэтому давайте разберёмся, как защитить рассаду от возвратных заморозков.

Защита от возвратных заморозков в мае 2026

По статистике, в средней полосе России заморозки возможны до 10–15 июня. Особенно опасны они в ночь на 9–10 мая (по народному календарю — на Степана) и в конце третьей декады мая. Вот надёжные способы защиты. Укрывной материал — самый удобный вариант. Спанбонд, лутрасил, агроволокно плотностью 30–60 г/м² спасут рассаду при заморозках до -5 °C. Накрывайте дуги или прямо по растениям вечером, снимайте утром. Дождевание. Если ожидаются заморозки до -2 °C, за час до их наступления опрыскайте растения и почву водой. При замерзании вода выделяет тепло, защищая листья. Способ работает только в безветренную погоду. Тёплый полив под корень (вода 25–30 °C) повышает температуру почвы на 1–2 °C. Делайте его за 2–3 часа до заморозков. Дымление. Разложите кучи сырой соломы, листьев, опилок (дымовые кучи) на участке из расчёта 1 куча на 10–20 м². Поджигайте при снижении температуры до +1 °C. Дымовая завеса удерживает тепло у земли. В теплицах поставьте бочки с тёплой водой (или тёмные пластиковые бутылки). Днём вода нагревается, ночью отдаёт тепло. Дополнительно накройте рассаду внутри теплицы спанбондом.

Сверьтесь с прогнозом погоды за 3–5 дней. Если на 2–7, 11–12 или 20–21 мая обещают заморозки, отложите высадку теплолюбивых культур (огурцы, кабачки, томаты) на более поздние благоприятные дни, например на 26–30 мая.

Life.ru отвечает на самые часто задаваемые вопросы

Теперь, когда мы разобрались с лунными фазами и знаками зодиака, давайте пробежимся по самым часто задаваемым вопросам о рассаде, уходу за деревьями и защите растений от заморозков. Мы собрали все неоднозначные моменты в один блок, чтобы вы могли изучить необходимую информацию.

Какие дни в мае 2026 самые благоприятные для посадки? Абсолютные лидеры — 17–18 мая (растущая Луна в Раке) для всех надземных культур и 5–6 мая (убывающая Луна в Козероге) для корнеплодов и картофеля. Также отличные дни: 13–14, 25–26, 29–30 мая.

Когда лучше сажать картофель в мае 2026? По лунному календарю лучшие дни для картофеля — 2–7 и 11–12 мая (убывающая Луна в плодородных знаках). Оптимальные знаки: Козерог (5–6 мая) и Телец (13–14 мая). Не сажайте картофель 1, 16 и 31 мая.

Можно ли сажать растения в полнолуние? Категорически не рекомендуется. В полнолуние (1 и 31 мая) энергия растений сосредоточена в надземной части, любая травма корней или стеблей приводит к длительной болезни. Даже пересадка в эти дни часто заканчивается гибелью.

Нужно ли учитывать знаки зодиака при посадке? Да. Если вы посадите корнеплод в благоприятный по фазе день, но в знаке Овна или Льва, урожай будет скудным. А в знаке Тельца или Козерога — даже при неидеальной фазе результат порадует. Используйте таблицу с учётом знаков — в ней уже всё скомбинировано.

Как защитить рассаду от заморозков в мае 2026? Самый надёжный способ — укрыть спанбондом на ночь при прогнозе до -5 °C. Для небольших грядок используйте пластиковые бутылки или колпаки. В теплице поставьте тёмные бочки с водой и дополнительно укройте рассаду внутри. Следите за прогнозом за 3 дня — часто заморозки приходят внезапно.

Влияет ли Луна на полив и подкормку? Влияет. На растущей Луне лучше усваиваются азотные удобрения, на убывающей — фосфорно-калийные. Полив на убывающей Луне требует меньших объёмов воды, так как испарение ниже. В новолуние и полнолуние полив и подкормки неэффективны.

Можно ли обрезать деревья в мае 2026? Да, но только на убывающей Луне (2–15 мая). Лучшие знаки для обрезки — Козерог, Дева, Стрелец. Избегайте обрезки в полнолуние и новолуние, а также на растущей Луне — это спровоцирует камедетечение и ослабление дерева.

Когда сажать лук-севок на репку? Ответ: Лук лучше сажать на убывающей Луне (2–15 мая). Самые благоприятные дни: 5–6 мая (Козерог) и 13–14 мая (Телец). Не сажайте лук в знаках Рака и Рыб — он будет сильно стрелковаться.

Что делать, если я пропустил благоприятный день? Не переживайте. Посейте или посадите на следующий нейтральный день (например, 8–10 или 13–15 мая). Урожай будет чуть меньше, но если обеспечите хороший уход, результат останется достойным. Худший вариант — перенести посадку на неблагоприятные дни: 1, 16 или 31 мая.

Авторы Софья Кузнецова