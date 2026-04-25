25 апреля, 12:00

6 добавок, которые погубят огурцы прямо в лунке! Не только свежий навоз и хлор, что ещё нельзя?

Оглавление
Свежий навоз
Хлорсодержащие удобрения
Минеральные удобрения могут погубить ваши огурцы
Неперепревшая органика
Древесная зола и известь
Мочевина (карбамид) и аммиачная селитра
Чек-лист по уходу за огурцами

Вы погубите свои огурцы, если будете добавлять эти подкормки! Life.ru составил подробный гид по удобрениям, которые не подходят этой культуре.

Не кладите это в лунку при посадке огурцов: 6 врагов урожая, и это далеко не навоз и хлор! Обложка © Chat GPT

Не кладите это в лунку при посадке огурцов: 6 врагов урожая, и это далеко не навоз и хлор! Обложка © Chat GPT

Каждый дачник хочет получить хрустящие, крепкие огурчики уже в начале лета. Поэтому при посадке мы стараемся «заправить» лунку всем самым полезным. И здесь кроется главная ошибка: не все удобрения и добавки помогают молодым растениям. Некоторые из них способны погубить огурцы на старте, буквально за несколько дней сжечь корни или остановить рост. Не переживайте. Life.ru собрал топ-6 добавок, которые категорически нельзя класть в посадочную лунку. Записывайте!

Свежий навоз

Свежий навоз погубит огурцы на старте, если попадёт в лунку. Топ-6 подкормок, которые убьют ваши огурцы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / William Edge

Свежий навоз погубит огурцы на старте, если попадёт в лунку. Топ-6 подкормок, которые убьют ваши огурцы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / William Edge

Навоз — прекрасное органическое удобрение, но только после перепревания. Свежий навоз, попавший в лунку при посадке огурцов, начинает активно разлагаться прямо у корней. В процессе выделяется большое количество аммиака и тепла. В результате нежная корневая система рассады получает химический ожог. Корни чернеют, перестают всасывать воду и питание. Растение сначала вянет, а затем погибает в течение 5–7 дней.

Чем заменить? Только перепревший навоз (перегной) возрастом не менее 1–2 лет. Его можно смешивать с землёй в пропорции 1:3.

Хлорсодержащие удобрения

Хлорсодержащие удобрения и мочевина: что нельзя добавлять в лунку при посадке огурцов? Фото © Shutterstock / FOTODOM / SERSOLL

Хлорсодержащие удобрения и мочевина: что нельзя добавлять в лунку при посадке огурцов? Фото © Shutterstock / FOTODOM / SERSOLL

Огурцы — культура, которая абсолютно не переносит хлор. Даже небольшая доза хлористого калия или других составов с хлором, внесённая в лунку, вызовет:

  • пожелтение краёв листьев (хлороз);
  • замедление роста лианы;
  • массовое осыпание завязей.
Без этого ваша рассада подохнет! Рабочий ГОСТ по первой подкормке от опытных дачников

Никогда не используйте хлористый калий, калийную соль и удобрения с пометкой «содержит хлор» при посадке огурцов. Это правило действует и для всех последующих подкормок. Безопасная альтернатива: Сульфат калия (сернокислый калий) — без хлора, идеален для тыквенных.

Минеральные удобрения могут погубить ваши огурцы

Как правильно использовать минеральные удобрения для огурцов? Фото © Shutterstock / FOTODOM / piotr szczepanek

Как правильно использовать минеральные удобрения для огурцов? Фото © Shutterstock / FOTODOM / piotr szczepanek

Казалось бы, что плохого в горсти нитроаммофоски или комплексного удобрения? Опасность кроется в передозировке. Если вы уже вносили минеральные составы при перекопке грядки, добавлять их в лунку повторно нельзя.

Избыток солей создаёт в зоне корней физиологическую засуху: вода есть, но корни не могут её всасывать. Растение погибает как в пустыне. Признаки — увядание на влажной почве, белый налёт на поверхности земли.

Правильное решение: Вносить минеральные удобрения строго по инструкции и только один раз — либо в грядку, либо в лунку, но не одновременно.

Неперепревшая органика

Ошибка, стоящая урожая: 6 компонентов в лунке для огурцов, которые страшнее свежего навоза и хлора. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gabor Tin

Ошибка, стоящая урожая: 6 компонентов в лунке для огурцов, которые страшнее свежего навоза и хлора. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gabor Tin

Желая сэкономить, огородники иногда кладут на дно лунки свежескошенную траву, листья или очистки овощей. Этого делать нельзя. Сырая органика, закопанная в землю, начинает гнить. Гнилостные бактерии и грибки (например, фузариум) мгновенно переходят на корни огурца.

  • Первые симптомы: корневая шейка становится бурой, стебель размягчается, растение полегает. Спасти рассаду почти невозможно.
  • Разрешённый вариант: Только вызревший компост (выдержанный не менее 1 года) или листовой перегной.

Древесная зола и известь

Чем опасны древесная зола и известь? Почему их нельзя смешивать? Фото © Shutterstock / FOTODOM / LSP EM

Чем опасны древесная зола и известь? Почему их нельзя смешивать? Фото © Shutterstock / FOTODOM / LSP EM

По отдельности зола и суперфосфат — хорошие удобрения. Но вместе они вступают в химическую реакцию. Зола (щёлочь) связывает фосфор из суперфосфата в нерастворимые фосфаты кальция. Растение не получает фосфор, даже если вы положили его много. Кроме того, зола сильно защелачивает почву, а огурцы любят слабокислую или нейтральную среду (pH 6,0–7,0). В щёлочи корни не могут усваивать железо и марганец — развивается хлороз.

Как правильно: Вносить золу за 2–3 недели до посадки, перекапывая с землёй. Суперфосфат — отдельно, тоже заблаговременно.

Мочевина (карбамид) и аммиачная селитра

Чёрный ожог на корне огурца — результат внесения свежего навоза или передозировки минеральных удобрений! Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Чёрный ожог на корне огурца — результат внесения свежего навоза или передозировки минеральных удобрений! Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Мочевина — концентрированное азотное удобрение. Если положить её прямо в лунку и не присыпать землёй, она сожжёт молодые корешки даже быстрее свежего навоза. Аммиачная селитра действует ещё агрессивнее. Можно ли вообще использовать? Да, но с жёсткими условиями:

  • Только если в грядку не вносили другие азотные удобрения.
  • Класть мочевину на дно лунки и обязательно присыпать слоем земли не менее 5 см, чтобы корни не касались гранул.
  • На одну лунку — не более 3–4 гранул (на кончике ножа). Лучше вообще заменить безопасным перегноем.

Лучшая посадочная лунка для огурцов — это смесь огородной земли с перегноем (1:1) и горсть просеянного компоста. Никаких экспериментов со свежей органикой, хлором, передозировкой минералки и несовместимыми парами.

Чек-лист по уходу за огурцами

Топ-6 добавок, которые не должны попасть в посадочную лунку при посадке огурцов. © GPTChat / Софья Кузнецова

Топ-6 добавок, которые не должны попасть в посадочную лунку при посадке огурцов. © GPTChat / Софья Кузнецова

Соблюдайте эти простые правила, и ваши огурцы не будут погублены на старте. Они порадуют вас дружными всходами, мощной корневой системой и отличным урожаем уже в середине лета.

Дешёвое удобрение из сорняков за 7 дней: как получить богатый урожай, не потратив ни рубля
