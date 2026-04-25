6 добавок, которые погубят огурцы прямо в лунке! Не только свежий навоз и хлор, что ещё нельзя?

Каждый дачник хочет получить хрустящие, крепкие огурчики уже в начале лета. Поэтому при посадке мы стараемся «заправить» лунку всем самым полезным. И здесь кроется главная ошибка: не все удобрения и добавки помогают молодым растениям. Некоторые из них способны погубить огурцы на старте, буквально за несколько дней сжечь корни или остановить рост. Не переживайте. Life.ru собрал топ-6 добавок, которые категорически нельзя класть в посадочную лунку. Записывайте!

Свежий навоз

Навоз — прекрасное органическое удобрение, но только после перепревания. Свежий навоз, попавший в лунку при посадке огурцов, начинает активно разлагаться прямо у корней. В процессе выделяется большое количество аммиака и тепла. В результате нежная корневая система рассады получает химический ожог. Корни чернеют, перестают всасывать воду и питание. Растение сначала вянет, а затем погибает в течение 5–7 дней. Чем заменить? Только перепревший навоз (перегной) возрастом не менее 1–2 лет. Его можно смешивать с землёй в пропорции 1:3.

Хлорсодержащие удобрения

Огурцы — культура, которая абсолютно не переносит хлор. Даже небольшая доза хлористого калия или других составов с хлором, внесённая в лунку, вызовет: пожелтение краёв листьев (хлороз);

замедление роста лианы;

массовое осыпание завязей.

Никогда не используйте хлористый калий, калийную соль и удобрения с пометкой «содержит хлор» при посадке огурцов. Это правило действует и для всех последующих подкормок. Безопасная альтернатива: Сульфат калия (сернокислый калий) — без хлора, идеален для тыквенных.

Минеральные удобрения могут погубить ваши огурцы

Казалось бы, что плохого в горсти нитроаммофоски или комплексного удобрения? Опасность кроется в передозировке. Если вы уже вносили минеральные составы при перекопке грядки, добавлять их в лунку повторно нельзя.

Избыток солей создаёт в зоне корней физиологическую засуху: вода есть, но корни не могут её всасывать. Растение погибает как в пустыне. Признаки — увядание на влажной почве, белый налёт на поверхности земли. Правильное решение: Вносить минеральные удобрения строго по инструкции и только один раз — либо в грядку, либо в лунку, но не одновременно.

Неперепревшая органика

Желая сэкономить, огородники иногда кладут на дно лунки свежескошенную траву, листья или очистки овощей. Этого делать нельзя. Сырая органика, закопанная в землю, начинает гнить. Гнилостные бактерии и грибки (например, фузариум) мгновенно переходят на корни огурца. Первые симптомы: корневая шейка становится бурой, стебель размягчается, растение полегает. Спасти рассаду почти невозможно.

Разрешённый вариант: Только вызревший компост (выдержанный не менее 1 года) или листовой перегной.

Древесная зола и известь

По отдельности зола и суперфосфат — хорошие удобрения. Но вместе они вступают в химическую реакцию. Зола (щёлочь) связывает фосфор из суперфосфата в нерастворимые фосфаты кальция. Растение не получает фосфор, даже если вы положили его много. Кроме того, зола сильно защелачивает почву, а огурцы любят слабокислую или нейтральную среду (pH 6,0–7,0). В щёлочи корни не могут усваивать железо и марганец — развивается хлороз. Как правильно: Вносить золу за 2–3 недели до посадки, перекапывая с землёй. Суперфосфат — отдельно, тоже заблаговременно.

Мочевина (карбамид) и аммиачная селитра

Мочевина — концентрированное азотное удобрение. Если положить её прямо в лунку и не присыпать землёй, она сожжёт молодые корешки даже быстрее свежего навоза. Аммиачная селитра действует ещё агрессивнее. Можно ли вообще использовать? Да, но с жёсткими условиями: Только если в грядку не вносили другие азотные удобрения.

Класть мочевину на дно лунки и обязательно присыпать слоем земли не менее 5 см, чтобы корни не касались гранул.

На одну лунку — не более 3–4 гранул (на кончике ножа). Лучше вообще заменить безопасным перегноем.

Лучшая посадочная лунка для огурцов — это смесь огородной земли с перегноем (1:1) и горсть просеянного компоста. Никаких экспериментов со свежей органикой, хлором, передозировкой минералки и несовместимыми парами.

Чек-лист по уходу за огурцами

Соблюдайте эти простые правила, и ваши огурцы не будут погублены на старте. Они порадуют вас дружными всходами, мощной корневой системой и отличным урожаем уже в середине лета.