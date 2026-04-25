Туалетная бумага, студенческий и полмиллиона долларов: как Дубцову, Билана и Королёву грабили те, кому они доверяли Оглавление Ирина Дубцова: бутылка выдала воров Валерий Леонтьев: обнесли во время концерта Дима Билан лишился миллионов и студенческого Няня «Иванушки» украла миллион и туалетную бумагу Дочь Волочковой спасла мать Ольга Тумайкина: домработница украла подарок главы СК Наташа Королёва: Тарзан привёл воровку в дом Юлия Паршута: обокрали со своим ключом Михаил Круг: спас тёщу, но погиб сам Жертвами воров и мошенников становятся не только простые люди, но и знаменитости, способные хорошо защищать своё имущество. Life.ru собрал истории ограблений наших знаменитостей, за которыми стояли близкие к семье люди. 25 апреля, 07:01

Звёзды российской эстрады порой сталкиваются с неприятной реальностью — кражами и ограблениями. Преступники не щадят никого — ни признанных мэтров сцены, ни молодых исполнителей.

Ирина Дубцова: бутылка выдала воров

На днях 44-летняя Ирина Дубцова столкнулась с кражей ценностей из своего двухэтажного дома, где в тот момент шёл ремонт. Из-за постоянной смены нанятых сотрудников имение звезды фактически превратилось в проходной двор.

Первым тревогу забил её 20-летний сын Артём. Молодой человек взял из домашнего бара бутылку дорогого спиртного для встречи с друзьями. Выяснилось, что внутри элитной бутылки находился дешёвый напиток.

После этого случая артистка пересмотрела содержимое сейфа, шкатулок с украшениями и гардеробной, обнаружив исчезновение множества вещей. Она связала произошедшее с недобросовестностью работников, которые приходили в дом.

Ирина Дубцова с сыном Артёмом. Дом певицы недавно ограбили. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

«Это связано с непорядочностью людей, которые приходили и устраивались к нам на работу», — заявила певица в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.

Несмотря на уверенность, что к хищению причастно не одно лицо, Ирина решила не обращаться в правоохранительные органы. Своё решение она объяснила нежеланием тратить нервы.

Валерий Леонтьев: обнесли во время концерта

Певец Валерий Леонтьев столкнулся с масштабным ограблением во время гастрольного тура. Пока артист выступал перед публикой, злоумышленники совершили дерзкий налёт на его квартиру в Колокольниковом переулке.

Преступники действовали профессионально. Судя по всему, они заранее изучили планировку дома и воспользовались для проникновения чёрным ходом, что позволило им остаться незамеченными. Добычей воров стали два сейфа — из квартиры вынесли все хранившиеся в них ценности и деньги, в том числе крупную сумму.

Певец Валерий Леонтьев тоже стал жертвой квартирных воров. Фото © ТАСС / Бизнес Online / Андрей Титов

Несмотря на серьёзность преступления, правоохранительным органам так и не удалось выйти на след грабителей — дело осталось нераскрытым.

Дима Билан лишился миллионов и студенческого

В 2015 году Дима Билан, мечтавший обрести покой за пределами шумной столицы, приобрёл загородный дом — но долгожданная идиллия обернулась неприятным сюрпризом. Вскоре после переезда артиста постигла неприятная участь. Пока он отсутствовал, его новый коттедж подвергся нападению воров.

Злоумышленники украли у Димы Билана даже студенческий билет. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Злоумышленники не оставили в доме практически ничего ценного. Их добычей стали не только наличные (общая сумма похищенного достигла девяти миллионов рублей), но и личные коллекции певца — это дорогостоящие часы и диски с записями. Среди украденного оказался даже студенческий билет Димы Билана. Вероятно, они рассчитывали извлечь выгоду, продав раритетный предмет через интернет‑площадки.

Няня «Иванушки» украла миллион и туалетную бумагу

Солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев‑Апполонов и его жена столкнулись с неприятной ситуацией. Они подозревали, что человек, которому они доверили заботу о собственном ребёнке, оказался вором. Супруги наняли няню для сына, но уже спустя шесть месяцев в доме начали происходить странные пропажи.

Сначала исчезали незначительные вещи — от мелких сумм денег до бытовых предметов, вплоть до такой мелочи, как туалетная бумага. Семья поначалу не придавала этому большого значения, списывая всё на неорганизованность или случайные утери. Однако ситуация достигла критической точки, когда из квартиры пропали ценности на 1 млн.

Осознав масштаб проблемы, артист решил действовать решительно и обратился в правоохранительные органы. Следователи предложили установить в квартире скрытые камеры — это оказалось верным решением. Запись чётко зафиксировала момент, когда няня извлекала из кармана одежды певца специально помеченные купюры. Благодаря неопровержимым доказательствам злоумышленницу удалось задержать прямо на месте преступления.

Дочь Волочковой спасла мать

В 2013 году жизнь балерины Анастасии Волочковой омрачило шокирующее событие: её дом подвергся дерзкому разбойному нападению. Вооружённые злоумышленники действовали стремительно и жёстко. Они обездвижили прислугу, связав всех, кто находился в особняке, а затем методично опустошили хранилище ценностей. Из дома вынесли сейфы, набитые драгоценностями и эксклюзивными сценическими нарядами балерины. Общая стоимость похищенного приближалась к полумиллиону долларов.

Анастасию Волочкову спасла от воров дочь Ариадна. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Трагикомический поворот случился уже после ухода грабителей. Семилетняя дочь Анастасии, Ариадна, мирно спала во время всего происходящего: шум и суета не потревожили её сон. Проснувшись, девочка обнаружила связанных взрослых и, несмотря на юный возраст, проявила недетскую решительность. Именно она освободила домочадцев из пут, наложенных преступниками.

Два года напряжённого ожидания и неопределённости завершились обнадеживающей новостью: в 2015 году правоохранительные органы отчитались о поимке злоумышленников.

Ольга Тумайкина: домработница украла подарок главы СК

В 2020 году неприятная история произошла с Ольгой Тумайкиной, актрисой театра им. Вахтангова, знакомой широкой аудитории по скетчкому «Женская лига». Долгое время артистка не могла понять, куда исчезают её личные вещи, пока не раскрыла неожиданную правду. За чередой пропаж стояла её собственная домработница.

Всё начиналось с мелочей, которые поначалу не вызывали подозрений: то куда-то подевались дорогие серьги, то пропал перстень с камнем, то исчезли флаконы с элитными духами. Ольга списывала потери на собственную рассеянность.

Актрису Ольгу Тумайкину ограбила домработница. Фото © ТАСС / Юлия Морозова

Ситуация достигла кульминации, когда актриса не смогла найти особо ценные часы. Этот аксессуар был не просто украшением, его подарил Ольге Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, поэтому пропажа стала особенно болезненной.

Ключевой момент наступил, когда домработница внезапно покинула дом и перестала выходить на связь. Именно тогда у Ольги словно пелена упала с глаз — пазл наконец сложился. Она осознала, что все предыдущие пропажи были не случайностью, а результатом целенаправленных действий человека, которому она доверяла.

Осознав масштаб произошедшего, Тумайкина приняла решение обратиться в полицию. По итогам оценки ущерба актриса указала, что общая стоимость украденных предметов составила 780 тысяч рублей.

Наташа Королёва: Тарзан привёл воровку в дом

В середине 2020 года возвращение Наташи Королёвой с отдыха обернулось шокирующим открытием. Её дом был ограблен. После тщательной проверки стало ясно, что злоумышленники похитили три тысячи евро, а также драгоценности стоимостью пять миллионов рублей.

Дом Наташи Королёвой в 2020 году ограбила девушка, которая пришла к её мужу Тарзану. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Правоохранительные органы вскоре вышли на след подозреваемой, ею оказалась Милана Миланова, известная также под артистическим псевдонимом Милана‑Екатерина Некруц. Расследование выявило любопытную деталь: девушка могла попасть в дом певицы неслучайно — предположительно, её пригласил туда супруг Королёвой, Сергей Глушко, более известный как Тарзан.

Эта история мгновенно переросла в громкий публичный скандал, который не остался не замеченным поклонниками пары. В ходе бурных разбирательств и публичных выяснений отношений через СМИ Тарзан сделал откровенное признание: он подтвердил, что в отсутствие жены иногда приглашал в семейное гнёздышко посторонних женщин.

В итоге, пройдя через бурю эмоций и непростые разговоры, Наташа Королёва приняла решение сохранить семью и простить супруга. Ограбление, которое могло разрушить брак, в итоге стало испытанием, укрепившим отношения пары.

Юлия Паршута: обокрали со своим ключом

В январе 2025 года апартаменты певицы Юлии Паршуты в центре Москвы стали мишенью для воров. Злоумышленники похитили внушительную сумму (около трёх миллионов рублей), а также забрали дорогостоящие часы и коллекцию ювелирных изделий, представлявших ценность не только в денежном выражении, но и как личные памятные вещи.

Певица Юлия Паршута. Фото © ТАСС / Евгений Мессман

Расследование быстро вышло на ключевой след. Оказалось, что грабители проникли в квартиру не путём взлома, а с помощью дубликата ключей. Этот факт сразу сузил круг подозреваемых — и правоохранители сосредоточились на тех, кто имел доступ к жилищу певицы и мог сделать копию ключа. В числе первых под подозрение попала домработница артистки.

Следователи отрабатывали все возможные версии, анализировали записи камер видеонаблюдения в районе, опрашивали свидетелей и изучали данные о перемещениях подозреваемых лиц. Пока что установить причастность кого‑либо к преступлению однозначно не удалось — поиски злоумышленников продолжаются.

Михаил Круг: спас тёщу, но погиб сам

Иногда ограбления заканчивались трагедией. Самая громкая история — ограбление дома шансонье Михаила Круга. В ночь на 1 июля 2002 года на дом певца в посёлке Мамулино (одном из районов Твери) было совершено разбойное нападение. В тот момент в жилище находилось шесть человек: сам исполнитель, его супруга Ирина, её мама Антонина Георгиевна, а также трое детей — Дмитрий от первого брака Михаила, общий сын Александр и дочь Ирины Марина.

Двое грабителей поднялись на третий этаж. Там они столкнулись с тёщей Круга и напали на неё. Услышав крики женщины, Ирина и Михаил поспешили на помощь. В этот момент преступники открыли огонь из пистолетов. Ирине удалось выбежать и укрыться у соседей, тогда как Михаил получил два тяжёлых ранения и потерял сознание. После этого преступники скрылись. Утром 1 июля Михаил Круг скончался. Только спустя 17 лет после трагедии расследование было завершено — и преступники понесли наказание.

