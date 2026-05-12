Дожди и похолодание — рай для кровососов: Когда ждать пик активности комаров в Москве
Энтомолог Каширский предупредил о скором появлении комаров в Москве
В ближайшее время в столице ожидается появление большого количества комаров, но катастрофы не случится — ситуация типична для этого сезона. Об этом «Москве 24» рассказал энтомолог Александр Каширский.
По словам специалиста, в лужах после таяния снега уже есть личинки и куколки. Сейчас похолодание замедлит их развитие, но грядущие дожди добавят воды, и личинки не высохнут. В начале лета насекомых всегда много. Дальше всё зависит от погоды: сухой июнь — их станет меньше, дождливый — больше.
В сумерках на природе (у костра) комары атакуют стаями, а к 2–3 часам ночи их активность спадает. Единственное спасение — репелленты, закрытая одежда и спокойное поведение, без резких движений. Дома энтомолог советует использовать москитные сетки — они надёжно не пропустят непрошеных гостей.
Массовое нашествие кровососов ожидается в конце мая — начале июня. По словам специалиста, это напрямую связано с температурой: самки комаров откладывают яйца в воду, и чем теплее, тем быстрее развиваются личинки — процесс занимает от двух до четырёх недель.
