Комары портят шашлыки? Сделайте из них шашлык быстро с помощью этих методов!

Лучший способ борьбы с комарами — комплексный подход: физические барьеры, ловушки и точечные репелленты, рассказала «Газете.ru» биолог Ирина Лялина. По её словам, из народных средств неплохо работают аромамасла цитронеллы или гвоздики, а среди новых методов выделяются ультрафиолетовые UV-ловушки, которые привлекают светом и убивают током.

Они безопасны для дома, но дороговаты. Также подойдут ультразвуковые отпугиватели, фумигаторы с эфирными маслами и мелкоячеистая сетка в качестве физической преграды. При выборе дихлофоса нужно обращать внимание на пометку «для помещений», такие средства не имеют запаха, быстрее разлагаются и не несут риска отравления.

«Самый безопасный способ — механический барьер и электрические мухобойки. Вы не используете химию, поэтому риск отравления равен нулю», — заключила специалист.

Напомним, первые комары появятся в столице уже к середине мая, а массовое нашествие кровососов ожидается в начале июня. Численность комаров в этом году может быть высокой из-за благоприятной зимовки.