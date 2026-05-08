Массовое нашествие: К середине месяца в столице начнут появляться комары и летом их будет много

Первые комары появятся в столице уже к середине мая, а массовое нашествие кровососов ожидается в конце мая – начале июня. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков.

«Массовое нашествие комаров, когда их будет очень много, ожидается в конце мая – начале июня. Но уже в середине мая мы увидим появление первых кровососов, хотя и в умеренном количестве», — рассказал специалист.

По словам специалиста, это напрямую связано с температурой: самки комаров откладывают яйца в воду, и чем теплее, тем быстрее развиваются личинки — процесс занимает от двух до четырёх недель. Как предположил эксперт, именно на конец мая — начало июня придётся массовый выплод взрослых насекомых из личинок.

Численность комаров в этом году может быть высокой из-за благоприятной зимовки. Зима выдалась стабильной и снежной, что комфортно для зимующих в виде взрослых особей или яиц насекомых — они отлично перезимовали. Для защиты от кровососов биолог рекомендует использовать плотную одежду и накомарник, а не репелленты, которые быстро смываются потом и действуют недолго.

Особую опасность комары представляют на юге России, где переносят лихорадку Западного Нила — периодически там бывают вспышки в Волгоградской и Астраханской областях. В Москве подобных случаев не зафиксировано. Главная же неприятность от насекомых — сам прокол хоботком, вызывающий зуд и местную аллергическую реакцию, особенно у аллергиков.

Ранее сообщалось, что доцент института экологии РУДН заявил, что внезапный снегопад и похолодание, обрушившиеся на Москву и Подмосковье в конце апреля, никак не повлияют на популяцию клещей, комаров и слизней в этом сезоне. По словам учёного, клещи откладывают яйца осенью и оставляют их на зимовку, поэтому при отсутствии благоприятных условий они просто продолжают зимовать, и возможна лишь гибель некоторых особей, но критического изменения популяции не ожидается.