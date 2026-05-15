Буран и штормовой ветер: Магадан замело майским снегом

В Магаданской области объявлено экстренное предупреждение о сильном снеге и ветре с порывами до 20 м/с на ближайшие двое суток. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС.

«Магаданская область находится под воздействием циклона, сопровождающегося снегопадом, дождём и порывами ветра до 20 м/с. Непогода продлится два дня», — говорится в сообщении.

Из-за сильного ветра временно ограничена работа паромной переправы через реку Яна в Ольском округе. Пожарно-спасательный центр региона предупреждает, что в ближайшие сутки в континентальной части Ольского муниципалитета на проводах и деревьях может образоваться слой снега.