15 мая, 13:53

Буран и штормовой ветер: Магадан замело майским снегом

В Магаданской области объявлено штормовое предупреждение из-за снега и ветра

В Магаданской области объявлено экстренное предупреждение о сильном снеге и ветре с порывами до 20 м/с на ближайшие двое суток. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Магаданскую область засыпает снегом. Видео © Макс / МЧС Магаданской области

«Магаданская область находится под воздействием циклона, сопровождающегося снегопадом, дождём и порывами ветра до 20 м/с. Непогода продлится два дня», — говорится в сообщении.

Из-за сильного ветра временно ограничена работа паромной переправы через реку Яна в Ольском округе. Пожарно-спасательный центр региона предупреждает, что в ближайшие сутки в континентальной части Ольского муниципалитета на проводах и деревьях может образоваться слой снега.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Ханты-Мансийском автономном округе десятки автомобилей застряли прямо на трассе из-за рекордного майского снегопада. В столице региона из-за разгула непогоды перенесли уличные пешеходные экскурсии.

Владимир Озеров
