«‎Бомба» с Тихого океана: Как «‎Супер-Эль-Ниньо» повлияет на климат в Москве

Явление Эль-Ниньо не должно заметно повлиять на летнюю погоду в Москве даже при сильном развитии. Об этом Агентству «Москва» сообщила старший научный сотрудник географического факультета МГУ Ирина Железнова.

По её словам, климатические модели действительно допускают мощное развитие Эль-Ниньо в ближайшие месяцы. Такое явление обычно связано с ростом глобальной температуры, поэтому 2026 год может стать одним из самых тёплых за всю историю наблюдений.

Однако для столицы прямого эффекта ждать не стоит. Очаг Эль-Ниньо расположен в экваториальной части Тихого океана, далеко от европейской территории России, а чтобы атмосферный сигнал дошёл до этих широт, нужны месяцы. Железнова допустила, что некоторое влияние может проявиться ближе к концу года, но вряд ли оно будет ощутимым.

«Хотя влияние Эль-Ниньо действительно распространяется на огромные территории, сильного эффекта в Москве и окрестностях исследования не выявляют», – подчеркнула Железнова.

Ранее Life.ru рассказывал, что, по словам учёных, природный феномен Эль-Ниньо принесёт в Россию жаркое лето, однако никаких катастрофических последствий для нашей страны не будет. Однако метеозависимым придётся столкнуться с локальными скачками давления и влажности.