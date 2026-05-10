Летающие остановки и снег в мае: мощный ураган накрыл ХМАО, Пермь и Тюмень

В Ханты-Мансийский автономный округ пришла майская непогода — на западе региона фиксируют сильный ветер и снег. О ситуации сообщает SHOT.

Стихия добралась до Югры с Урала. Из-за шквалистых порывов на провода рушатся деревья, что приводит к локальным отключениям света. Местные жители уточнили телеграм-каналу, что подачу электроэнергии уже удалось наладить. Осадки тем временем заметают дороги и дворы.

По информации SHOT, без электричества ранее оставались около 150 населённых пунктов в Пермском крае и ещё 20 — в Свердловской области. Причиной аварий стал мокрый снег в сочетании с ураганом: упавшие стволы оборвали линии электропередачи. Сейчас там продолжаются восстановительные работы. Для ликвидации последствий в некоторые районы Прикамья направили дополнительные бригады из краевой столицы. В соседней Свердловской области электроснабжение уже вернули в полном объёме.

Удар стихии ощутила и Тюмень. Порывы ветра в городе оказались настолько мощными, что по улицам «летали остановки и навесы для мусорных контейнеров». Кроме того, воздушные массы сносили рекламные конструкции и ломали деревья.