Снегопад обрушился на северный город и парализовал дороги перед Днём Победы

Сильнейший снегопад обрушился на Норильск в преддверии Дня Победы. Обильные осадки накрыли север Красноярского края, оставив в северном городе и его окрестностях глубокий снежный покров.

Улицы и дворы оказались завалены сугробами. Движение машин внутри жилых кварталов полностью остановилось. Региональное управление МЧС сообщило, что снегопады фактически парализовали проезд транспорта во дворах.

Внезапное дыхание зимы украсило дома и улицы города за день до главного праздника страны. Местные жители делятся в соцсетях кадрами заснеженных дворов и машин под толщей осадков.

Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Снегоуборочная техника расчищает дороги, однако стихия продолжает вносить коррективы в жизнь заполярного города.

Ранее в Москве была зафиксирована одна из самых тёплых ночей за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года. Температура воздуха ночью 5 мая достигла отметки 14,0 градуса. Благодаря этому событие вошло в число трёх рекордных значений за всё время ведения наблюдений.