Синоптики раскрыли, почему прогнозы погоды на месяц часто не сбываются

Наиболее надёжным считается прогноз погоды на ближайшие пять дней, тогда как более долгосрочные данные носят предварительный характер. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

«Первые пять дней прогноза, не включая сегодняшнюю дату, являются самыми точными благодаря вычислениям техники и работе синоптика над ними. А прогноз, который показан после пяти дней, называется предварительным, и верить на все 100% ему не стоит», — сказал он.

Данные, выходящие за этот срок, формируются преимущественно автоматическими моделями. Такие расчёты не проходят полноценную экспертную корректировку. Синоптик отметил, что пользователям стоит регулярно проверять обновления, так как метеоданные корректируются ежедневно.

Ранее в Москве была зафиксирована одна из самых тёплых ночей за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года. Температура в ночь на 5 мая поднялась до 14,0 градуса. Этот показатель позволил событию войти в тройку рекордных значений за весь период наблюдений.