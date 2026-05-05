День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 10:57

В Москве ожидается похолодание на 10 градусов к концу недели

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Резкое снижение температуры ожидается в Москве после периода тёплой погоды — к концу недели столбики термометров опустятся примерно на 10 градусов. О предстоящем изменении погоды РИА «Новости» сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

С 8 мая погодные условия начнут меняться — в город придут осадки, усилится облачность, а температура заметно снизится.

«Прогнозируется уменьшение температуры воздуха на 10 градусов, и цифры на термометре достигнут отметки до +15 градусов тепла», — сказал он.

Причиной таких «погодных качелей» синоптики называют холодный атмосферный фронт, который приблизится к Москве 7 мая. Ожидается, что вместе с ним усилится ветер, а ощущаемая температура станет значительно ниже текущих значений.

Метеорологи назвали апрель 2026 года одним из самых пасмурных в XXI веке
Метеорологи назвали апрель 2026 года одним из самых пасмурных в XXI веке

Ранее синоптики предупреждали о кратковременном периоде аномального тепла в Москве и Подмосковье. Самым тёплым днём должна стать среда, когда температура может достигнуть +28 градусов — значений, близких к рекордным.

Главные происшествия, политика и культура столицы — всё это в разделе «Москва» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar