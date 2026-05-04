4 мая, 12:11

Редкая для мая роскошь: Москвичей предупредили о рекордном тепле в среду

Синоптик Шувалов: Москву ждёт аномальное потепление 6 мая

В Москве и Подмосковье в ближайшие три дня установится очень тёплая погода. К концу недели ситуация изменится. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Самым теплым днём будет среда — до +28 градусов тепла. Это весьма высокая температура, близкая к суточным рекордам. Такие периоды повторяются раз в 10-15 лет», — сказал эксперт 360.ru.

Синоптик добавил, что с четверга приблизится холодный фронт. Возрастёт вероятность гроз. В пятницу температура начнёт снижаться, заключил Шувалов. Похолодание сохранится и 9 мая. Фронт задержится над Москвой и областью. Дневная температура опустится до 8-10 градусов.

Ранее Life.ru сообщал, что первая майская гроза в Москве пройдёт 5 мая. Ветер подует с юго-запада со скоростью до 11 метров в секунду. Во время непогоды порывы усилятся.

Лия Мурадьян
