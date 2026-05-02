До +25 и грозы: Погода во вторник удивит москвичей
Первая майская гроза ожидается в Москве во вторник
Первая майская гроза ожидается в столице во вторник днём. Об этом сообщили РИА «Новости» в Гидрометцентре.
Непогода с кратковременным дождём пройдёт 5 мая в Москве. Ветер будет юго-западный, скорость — до 11 метров в секунду, но во время грозы порывы могут усилиться до 15 метров в секунду. Несмотря на пасмурную погоду, температура воздуха поднимется до 25 градусов.
Ведущий синоптик центра «ФОБОС» рассказал, что календарное лето в столицу придёт 4 мая. По словам метеоролога, воздух сначала прогреется до обычных для этого периода значений, а затем столбики термометров поползут вверх. Москвичей ждёт череда аномально жарких дней.
