До +25 и грозы: Погода во вторник удивит москвичей

Первая майская гроза ожидается в столице во вторник днём. Об этом сообщили РИА «Новости» в Гидрометцентре.

Непогода с кратковременным дождём пройдёт 5 мая в Москве. Ветер будет юго-западный, скорость — до 11 метров в секунду, но во время грозы порывы могут усилиться до 15 метров в секунду. Несмотря на пасмурную погоду, температура воздуха поднимется до 25 градусов.

Ведущий синоптик центра «ФОБОС» рассказал, что календарное лето в столицу придёт 4 мая. По словам метеоролога, воздух сначала прогреется до обычных для этого периода значений, а затем столбики термометров поползут вверх. Москвичей ждёт череда аномально жарких дней.