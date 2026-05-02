Ждать осталось недолго: Синоптик раскрыл, когда в Москве наступит метеорологическое лето

Метеорологическое лето наступит в Москве 4 мая. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Эксперт уточнил — температурный фон вернётся в климатическую норму, а затем начнёт расти. Жителей столицы ждёт серия рекордно тёплых дней.

2 мая инициативу в атмосфере перехватит гребень азорского антициклона. В сумерках столбики термометров покажут 0…+5 градусов. Днём воздух прогреется до +13…+15. Температурный фон вернётся в своё климатическое русло.

3 мая субтропическое тепло доберётся до Центральной России. В тёмное время суток температура не опустится ниже +6…+9. В разгар дня столбики московских термометров впервые в этом году поднимутся до +18…+21. Город побьёт рекорд дня — предыдущее достижение +18,4 зафиксировали в 2024 году.

4 мая под утро в столице будет не ниже +8…+11. После полудня наступит метеорологическое лето — максимальная температура достигнет +20…+23. Это соответствует норме июня. Также установят новый рекорд — прежний максимум +21,2 зарегистрировали в 1990 году.

5, 6 и 7 мая по ночам в Москве ожидается +10…+15. Днём температура поднимется до +21…+24. Город побьёт рекорды 2001 года (+18,4), 2008 года (+19,3) и 1975 года (+21,5).

А вот жители Якутии не скоро дождутся тёплой весенней погоды. В регионе ночная температура местами опустится до −15 градусов в майские праздники. Для северных районов Сибири и Дальнего Востока такой холод в мае — норма. Весеннее солнце начнёт пригревать здесь позже, чем в других российских регионах.