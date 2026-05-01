1 мая, 12:55

Назван регион России, куда придёт «майская зима» с морозами до -15

В Гидрометцентре рассказали, что в Якутию ожидается «майская зима»

Жители Якутии ещё не скоро смогут порадоваться тёплой весенней погоде. В регионе местами ночная температура может опускаться до -15 градусов в предстоящие майские праздники. Об этом рассказала РИА «Новости» ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

«Несмотря на дневное тепло до +10-15 градусов на юге Якутии, на севере будет «майская зима», особенно в Верхоянске, так как ночная температура достигает до -15 градусов», — поделилась она.

Паршина отметила, что для северных районов Сибири и Дальнего Востока подобный холод в мае является нормой, поэтому весеннее солнышко там начинает пригревать гораздо позже, чем в других росийских регионах.

Ранее сообщалось, что в Москве и по региону ожидается тёплая погода с небольшими дождями 9 Мая в День Великой Победы. Столбики термометра поднимутся до +18 градусов.

Татьяна Миссуми
