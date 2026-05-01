Москвичам рассказали о погоде до +18 в День Победы

В Москве и по региону ожидается тёплая погода с небольшими дождями 9 Мая в День Великой Победы. Столбики термометра поднимется до +18 градусов. Об этом рассказала РИА «Новости» ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

«Переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, днём от плюс 13 до плюс 18 градусов тепла, а ночью от плюс шести до плюс 11», — поделилась она.

Ранее Life.ru уже писал, что жителей Москвы и Подмосковья ожидает настоящее июньское тепло в майские праздники. Так, 4 мая температура поднимется выше 20 градусов, и только после 10 мая стоит ждать новой волны холода.