Из зимы в лето: Снег в Московском регионе сменит «субтропическое тепло» до +24

Жителей Москвы и Подмосковья ожидает настоящее июньское тепло в майские праздники. Так, 4 мая температура поднимется выше 20 градусов, и только после 10 мая стоит ждать новой волны холода. С такими прогнозами выступил в соцсети синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«3 мая до Центральной России доберётся субтропическое тепло. В тёмное время суток не ниже +6…+9, а в разгар дня впервые в этом году столбики московских термометров поднимутся до высоты +18…+21 – будет побит рекорд дня (+18,4 - 2024)», — говорится в тексте.

А 4 мая центральную часть России накроет настоящее метеорологическое лето. По словам Тишковца, уже под утро столбик термометра поднимется до +11, а после полудня ожидаются рекордные +23 градуса. Это норма для июньской погоды, напомнил синоптик. Тем самым 4 мая будет побит рекорд 1990 года. Также тёплыми обещают быть 5, 6, 7 мая, уверяет метеоролог. Температура днём установится в интервале от +21 до +24. Но уже после 9 мая вновь ожидается похолодание. Показатели не поднимутся выше +12 градусов.