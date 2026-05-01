1 мая, 08:22

Из зимы в лето: Снег в Московском регионе сменит «субтропическое тепло» до +24

Обложка © Life.ru

Жителей Москвы и Подмосковья ожидает настоящее июньское тепло в майские праздники. Так, 4 мая температура поднимется выше 20 градусов, и только после 10 мая стоит ждать новой волны холода. С такими прогнозами выступил в соцсети синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«3 мая до Центральной России доберётся субтропическое тепло. В тёмное время суток не ниже +6…+9, а в разгар дня впервые в этом году столбики московских термометров поднимутся до высоты +18…+21 – будет побит рекорд дня (+18,4 - 2024)», — говорится в тексте.

А 4 мая центральную часть России накроет настоящее метеорологическое лето. По словам Тишковца, уже под утро столбик термометра поднимется до +11, а после полудня ожидаются рекордные +23 градуса. Это норма для июньской погоды, напомнил синоптик. Тем самым 4 мая будет побит рекорд 1990 года. Также тёплыми обещают быть 5, 6, 7 мая, уверяет метеоролог. Температура днём установится в интервале от +21 до +24. Но уже после 9 мая вновь ожидается похолодание. Показатели не поднимутся выше +12 градусов.

Ранее Life.ru написал, что с начала апреля в Москве выпало более двух месячных норм осадков. Во вторник, 28 апреля, в осадкомеры попало 8 миллиметров. В Московском зоопарке панда Катюша с радостью встретила снегопад и активно проводит время в вольере.

Татьяна Миссуми
