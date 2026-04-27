Панда Катюша из Московского зоопарка с радостью повалялась в апрельском снегу

В Московском зоопарке панда Катюша с радостью встретила снегопад и активно проводит время в вольере. Об этом в своём телеграм-канале сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

В Московском зоопарке панда Катюша с радостью повалялась в апрельском снегу. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Панда Катюша спокойно отнеслась к возвращению зимней погоды и даже проявила к ней интерес. Снег вызвал у животного положительные эмоции — «это к радости». В вольере панда активно играет, бегает и буквально «купается» в осадках покрове, исследуя территорию и развлекаясь на свежем воздухе.

Ранее в Московском зоопарке кустарниковые собаки отреагировали на внезапное возвращение зимней погоды активными играми в вольере. Неожиданный снегопад заставил сотрудников вновь заняться уборкой — вместо привычных весенних работ пришлось расчищать мокрый снег лопатами.