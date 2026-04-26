Всё ради лакомства: Панда Катюша начала день с «воздушной гимнастики»

Очередной день у главной звезды Московского зоопарка — панды Катюши — начался не с завтрака, а с небольшой спортивной разминки, рассказала ненеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова. И, кажется, сделала Катюша её с огромным удовольствием.

Панда Катюша из Московского зоопарка начала день с разминки на высоте. Видео © Telegram / Светала Акулова

Любопытная и ловкая Катюша забралась прямо на крепления, на которых держатся её любимые качели. Место, скажем прямо, не самое очевидное для отдыха, но барышня точно знала, зачем туда полезла.

Цель была благородной и вкусной: забравшись повыше, она попыталась дотянуться до заветного лакомства. Получилась настоящая гимнастическая партия — с элементами скалолазания, огромным энтузиазмом и неизменной пандовой грацией.

Раньше в Московском зоопарке заметили, что бурые и гималайские медведи начали массово выходить из зимней спячки. Первыми проснулись Алладин, Гром и пожилая медведица по кличке Бабуля — они живут на новой территории. На старой площадке уже бодрствуют Фаня и Вася. А в филиале зоопарка под Великим Устюгом проснулся Миша. А вот его сосед Яша пока ещё спит.