Беби-бум в Московском зоопарке: Кошачьи лемуры и кудрявые пеликаны обзавелись наследниками

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка у молодой пары кудрявых пеликанов Глаши и Яши вылупились три птенца, которые хорошо растут и набирают вес. О них заботятся орнитологи, сообщила гендиректор Светлана Акулова, слова которой приводит пресс-служба зоосада.

Птенец пеликана вылупился из яйца.

Поскольку родители молодые и неопытные, зоологи поместили яйца в инкубатор. Первые дни птенцов кормили 6 раз в день каждые 2 часа, теперь — четырёхразовое питание (рыба с витаминами). Сотрудники кормят их с рук, чтобы поддерживать контакт — так малыши меньше испытывают стресс. В центре живут 10 кудрявых и 4 розовых пеликана. С 2021 года реализуется программа их сохранения, создан биотоп, приближённый к природе, что позволило птицам в этом году успешно размножиться.

Вместе с тем в Московском зоопарке у пары кошачьих лемуров Барса и Алаутры родилась двойня — детёныши появились на свет 11 марта, но пол и вес пока не выясняют, чтобы не тревожить малышей.

У пары кошачьих лемуров родилась двойня.

Крохи всё время проводят с матерью (один на спине, другой на животе), другие самки с интересом ухаживают за ними. До полугода детёныши питаются молоком, с двух месяцев начинают пробовать взрослую еду (овощи, фрукты, яйца, мясо, насекомых, орехи, минеральные добавки).

Кошачьи лемуры занесены в Красную книгу как вид, близкий к исчезновению.

