«Наглецы с кругленьким пузиком»: В Петербурге амнистировали летучих мышей, но не всех

Сотрудники центра реабилитации летучих мышей при Ленинградском зоопарке выпустили на волю одиннадцать своих подопечных. Большинство из них горожане обнаружили в парадных или собственных квартирах и вызвали специалистов.

Ленинградский зоопарк устроил прогулку для летучих мышей.

В последнее время таких обращений становится всё больше — рукокрылые проснулись после зимней спячки, а Северная столица находится на пути их миграции. Перед выпуском каждая мышь проходит обязательный тест на лётные качества.

«Животное поступает, мы проверяем, всё ли с ним в порядке, если да, то отправляем на волю, и иногда это даже не в центре происходит — мы приехали к людям, осмотрели и выпустили», — рассказала зоолог Наталья Гусева телеканалу «Санкт-Петербург».

Кандидаты на свободу должны сделать минимум пять кругов по вольеру и уметь взлетать с пола. Если рукокрылые не готовы к самостоятельной жизни, их оставляют в центре.

«Есть такие наглые персоны, которым всё нравится, у них кругленькое пузико, им тепло, хорошо, и они не летают, как этот. Он здоровый, но он решил и не хочет летать», — поделилась кипер Марина Махараткина.

Некоторых летучих мышей вообще не выпустят в дикую природу — они перенесли сложные операции и без помощи человека не выживут. Такие подопечные участвуют в просветительских лекциях. В Петербурге обитает минимум семь видов летучих мышей, все они занесены в Красную книгу города.

