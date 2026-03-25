Учёные оценили вклад летучих лисиц в экономику и обалдели

Летучие лисицы в Австралии приносят экономике страны сотни миллионов долларов в год. К такому выводу пришли исследователи, изучившие роль этих животных в распространении семян и восстановлении лесов, пишет The New York Times.

Речь идёт о сероголовых летучих лисицах — одном из крупнейших видов летучих мышей в мире. Во время перелётов вдоль восточного побережья Австралии они разносят семена на большие расстояния и помогают появляться новым деревьям.

Авторы работы проанализировали данные более чем по 1200 местам обитания этих животных. По их оценке, благодаря летучим лисицам в стране появилось свыше 91 миллиона деревьев, в основном эвкалиптов.

Для австралийской экономики это означает вклад в размере от 195 до 673 миллионов долларов в год. Учёные связывают этот эффект прежде всего с пользой для лесной отрасли и восстановлением природных экосистем.

Исследователи отмечают, что летучие лисицы не только разносят семена, но и опыляют растения. Из-за способности преодолевать большие расстояния они помогают сохранять связанность лесных территорий, особенно после пожаров и другого ущерба природе.

При этом раньше в Австралии этих животных нередко считали вредителями и даже уничтожали их колонии. Сейчас специалисты предупреждают, что сами летучие лисицы остаются уязвимыми из-за потери среды обитания, пожаров и экстремальной жары.

