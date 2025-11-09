Москвичам рассказали, что делать при встрече с летучей мышью

В Москве с наступлением осени горожане всё чаще сталкиваются с летучими мышами, которые залетают в открытые окна многоэтажек или устраиваются на зимовку в самых неожиданных местах, например, на колесах автомобилей. О причинах такого поведения рукокрылых и необходимых действиях при встрече с ними рассказали эксперты 360.ru.

По словам зоолога Владимира Ефременко, осень для рукокрылых — период поиска убежища для спячки, в качестве которого они обычно выбирают чердаки, дупла или заброшенные строения. В жилые помещения эти животные попадают случайно, часто это бывают молодые, ослабленные или травмированные особи, либо же мышь может залететь в погоне за насекомым.

Специалист отметил, что летучая мышь не проявляет агрессии первой, но может укусить в целях самозащиты, если её попытаться взять в руки. Главная же опасность заключается в том, что рукокрылые являются переносчиками заболеваний.

«Летучая мышь — это разносчик бешенства. Её укус потенциально опасен точно так же, как укус уличной собаки», — объяснила 360.ru инфекционист Маргарита Нагибина.

При укусе необходимо немедленно промыть рану проточной водой, обработать её хлоргексидином или спиртом, наложить повязку и как можно скорее обратиться к врачу, где, вероятнее всего, назначат курс антирабических прививок. Если пойманное животное передать специалистам, его проверят на бешенство, и в случае отрицательного результата вакцинация может не потребоваться.

