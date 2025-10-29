Опять летучие мыши: В Бразилии нашли вирус, похожий на COVID. Что о нём известно? Оглавление Где и кто сделал открытие Чем новый вирус похож на COVID-19 и MERS Что пишут в Bloomberg и научных публикациях Почему именно летучие мыши становятся источником новых вирусов Исторические примеры — SARS, MERS, COVID-19 Как вирусы переходят от животных к человеку Что такое зооноз и как он возникает Механизм мутации, который делает вирус опасным для людей Что известно о вирусе BatCoV-BR-25 Основные характеристики нового штамма Можно ли им заразиться человеку Как ведётся наблюдение за новым штаммом Может ли новый штамм стать причиной пандемии Как мировое сообщество отслеживает подобные вирусы после COVID-19 Другие вирусы, о которых говорили в последние годы Вирус Лангья в Китае Вирус Нипах в Индии Вирус птичьего гриппа у млекопитающих Что думают вирусологи — стоит ли бояться нового коронавируса Ответы на главные вопросы Опасен ли новый коронавирус из Бразилии? Может ли он передаться человеку? Связан ли он с COVID-19? Возможна ли новая пандемия? Учёные из Бразилии нашли новый коронавирус у летучих мышей. Он похож на COVID-19 и MERS, но пока не опасен для человека. Разбираемся, почему такие находки тревожат вирусологов. 29 октября, 16:40 Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Rudmer Zwerver, Corona Borealis Studio

В Бразилии учёные обнаружили новый коронавирус у летучих мышей. Исследователи из Федерального университета штата Парана выявили вирус, получивший рабочее название BatCoV-BR-25. Его генетический код оказался частично схож с возбудителями COVID-19 и ближневосточного респираторного синдрома (MERS), сообщает Bloomberg.

По словам специалистов, вирус пока способен заражать только животных, однако структура его белков указывает на возможность эволюции. Поэтому открытие привлекло внимание вирусологов по всему миру — особенно после пандемии COVID-19, когда человечество стало внимательнее относиться к новым штаммам.

Где и кто сделал открытие

Образцы были собраны в южных регионах Бразилии, где активно изучают диких летучих мышей. Именно там учёные регулярно фиксируют вирусы, ранее неизвестные науке.

Чем новый вирус похож на COVID-19 и MERS

BatCoV-BR-25 имеет сходные участки РНК с коронавирусами, вызывавшими две крупнейшие вспышки XXI века. Однако пока он не способен заражать клетки человека.

Что пишут в Bloomberg и научных публикациях

Bloomberg подчёркивает: речь не идёт об угрозе или новой пандемии, но само открытие помогает понять, как быстро могут меняться вирусы, если попадают в новые условия.

Почему именно летучие мыши становятся источником новых вирусов

Летучие мыши — одна из самых многочисленных групп млекопитающих на Земле. Их организм идеально приспособлен к жизни с вирусами: иммунная система контролирует воспаление, не уничтожая патогены, что делает их естественными носителями коронавирусов.

Новый коронавирус у летучих мышей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rudmer Zwerver

У этих животных температура тела во время полёта поднимается до 40 градусов — почти как при лихорадке у человека. В таких условиях вирусы постоянно адаптируются, формируя устойчивые мутации. К тому же летучие мыши живут большими колониями и тесно контактируют друг с другом. Вирусу это идеально подходит для передачи.

Исторические примеры — SARS, MERS, COVID-19

Почти все крупные коронавирусные вспышки последних десятилетий — SARS (2002), MERS (2012) и COVID-19 (2019) — так или иначе связаны с летучими мышами.

Как вирусы переходят от животных к человеку

Что такое зооноз и как он возникает

Зоонозы — это болезни, передающиеся от животных к людям. Переход происходит, когда вирус находит способ прикрепиться к клеткам другого вида. По оценкам ВОЗ, около 70% всех новых инфекций за последние 50 лет имеют зоонозное происхождение. Среди них — вирус Эбола, свиной грипп, птичий грипп и коронавирусы.

Механизм мутации, который делает вирус опасным для людей

Мутации — естественный процесс. Иногда они позволяют вирусу «обучиться» проникать в клетки человека. Именно такие изменения в своё время превратили SARS-CoV-2 в глобальную угрозу.

Что известно о вирусе BatCoV-BR-25

Основные характеристики нового штамма

BatCoV-BR-25 принадлежит к подтипу бета-коронавирусов. Его генетическая последовательность частично совпадает с уже известными вирусами, но имеет собственные уникальные фрагменты.

Новый штамм коронавируса — что о нём известно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

Можно ли им заразиться человеку

На данный момент — нет. Вирус не способен связываться с человеческим рецептором ACE2, через который COVID-19 попадал в клетки.

Как ведётся наблюдение за новым штаммом

Исследователи направили данные о вирусе в международную базу GISAID. За его эволюцией следят бразильские и европейские вирусологи.

Может ли новый штамм стать причиной пандемии

Чтобы вирус стал опасным для людей, должны совпасть несколько факторов: мутация, контакт с человеком и благоприятная среда для распространения. BatCoV-BR-25 не демонстрирует признаков, позволяющих заражать людей. Пока это типичный «вирус дикой природы».

Как мировое сообщество отслеживает подобные вирусы после COVID-19

После пандемии COVID-19 большинство стран создали системы мониторинга. Вирусы, найденные у животных, сразу попадают в международные базы данных, что позволяет отследить возможные угрозы заранее. К тому же после 2020 года лаборатории и институты обмениваются данными почти в реальном времени. Любой новый вирус быстро становится известен ВОЗ и национальным центрам. А после 2020 года научное сообщество научилось отличать реальные угрозы от естественных находок. Это помогает избегать паники и сосредоточиться на анализе.

Плюс к этому каждое новое открытие позволяет лучше понимать, как вирусы циркулируют в природе. Это помогает предотвратить возможные пандемии до того, как они начнутся.

Другие вирусы, о которых говорили в последние годы

Вирус Лангья в Китае

В 2022 году китайские учёные нашли вирус Лангья, схожий по структуре с коронавирусами. Тогда также говорили о потенциальной угрозе, но вирус не распространился среди людей.

Вирус Нипах в Индии

В 2023 году в индийском штате Керала была зафиксирована вспышка редкого вируса Нипах. Он также передаётся от летучих мышей и вызывает тяжёлое воспаление мозга.

Вызовет ли новый коронавирус пандемию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Вирус птичьего гриппа у млекопитающих

В 2024 году в США и Европе фиксировали случаи заражения птичьим гриппом у коров и кошек. Этот вирус тоже вызывает опасения, хотя массовых случаев заражения людей не было.

Что думают вирусологи — стоит ли бояться нового коронавируса

Российский вирусолог Виталий Зверев ранее отмечал, что «новые коронавирусы у животных находят регулярно, но большинство из них безопасны для человека». Похожей позиции придерживаются и учёные из Бразилии — они считают открытие важным для науки, но не поводом для тревоги.

Ответы на главные вопросы

Опасен ли новый коронавирус из Бразилии?

Нет. Пока вирус поражает только животных.

Может ли он передаться человеку?

Теоретически — в будущем, если вирус мутирует. На сегодня таких признаков нет.

Связан ли он с COVID-19?

Только частично. Он принадлежит к той же большой группе коронавирусов, но отличается генетически.

Возможна ли новая пандемия?

Эксперты считают риск крайне низким. Однако именно такие находки помогают вовремя готовиться к возможным сценариям.

Авторы Екатерина Субботина