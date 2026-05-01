Камчатка стала регионом с самым дорогим жильём на майские праздники

Названы самые дорогие регионы России для отдыха на майские праздники в 2026 году. Исследование провели аналитики одного из профильных сервисов, оно есть в распоряжении «Ленты.ру».

Дороже всего посуточная аренда оказалась на Камчатке — 27 тысяч рублей в сутки. Далее идут Амурская область (20,2 тысячи), Московская область (19,8 тысячи), Тюменская область (17,6 тысячи) и Хабаровский край (17,4 тысячи).

В десятку самых дорогих направлений также вошли Удмуртия (16,7 тысячи), Томская область (16,4 тысячи), Красноярский край (15,5 тысячи), Пензенская область (15 тысяч) и Татарстан (14,9 тысячи).

По сравнению с прошлым годом россияне стали бронировать жильё заранее — в среднем за 46 дней до поездки. Это говорит о том, что люди стали более осознанно подходить к планированию отпуска и хотят заранее выбрать подходящий вариант, отметили авторы исследования.

Ранее в России предложили сделать майские праздники непрерывными — с 1 по 9 мая, но за счёт сокращения январских каникул. Весной россиянам больше хочется быть активными и планировать семейный отдых. К тому же многие жители страны и так продлевают майские праздники за счёт своих отпусков и отгулов.