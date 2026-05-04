Лето впереди: как долго в Москве продержится долгожданное тепло

В Москве в понедельник наступит метеорологическое лето. Днём воздух в столице прогреется до плюс 21–24 градусов, в Подмосковье ожидается до плюс 25. Однако к концу недели ожидаются дожди и похолодание.

«Завтра Центральная Россия окажется в тёплом секторе циклона, подпираемого с юга антициклоном, благодаря чему наступит метеорологическое лето. В Москве и по области будет переменная облачность, без осадков», — цитирует ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца РИА «Новости».

Ночью температура в городе составит плюс 9–12 градусов, по области — плюс 7–12. Ветер будет юго-западным, его скорость достигнет 3–8 метров в секунду.

«Атмосферное давление понизится до 743 миллиметров ртутного столба. До среды включительно сохранится 20-градусное тепло. В конце недели погода испортится — пойдут дожди, и посвежеет до плюс 13 — плюс 18», — подчеркнул Тишковец.

Ранее Life.ru сообщал, что первая майская гроза в Москве пройдёт 5 мая. В этот день ветер будет юго-западный, скорость — до 11 метров в секунду, однако во время непогоды порывы могут увеличиться.