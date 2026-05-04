В понедельник в Москве ожидается июльская погода — до +25 градусов

В столичном регионе установится тёплая и сухая погода с температурой, характерной для середины лета. Осадков не ожидается, а небо будет с переменной облачностью. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура воздуха поднимется до +22…+25 градусов. Такие значения обычно фиксируются в июле, а не в начале мая. Погодные условия формируются за счёт тёплого сектора циклона, при этом с юга усиливается влияние антициклона. Это обеспечивает комфортный фон без резких перепадов.

Ветер будет западного и юго-западного направлений со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление немного снизится и составит около 743 миллиметров ртутного столба. По словам специалиста, тёплая погода сохранится как минимум до середины недели. Ночью ожидается +10…+15, днём — до +26 градусов.

Ранее сообщалось, что в День Победы в Москве ожидается тёплая, но преимущественно облачная погода. Прогноз носит предварительный характер. Синоптики допускают кратковременные дожди в течение дня. Температура воздуха, по их оценке, составит от +14 до +19 градусов.