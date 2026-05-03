Москву ждёт облачная погода с небольшим дождём на День Победы

Москву ждёт пасмурная, но тёплая погода в День Победы 9 мая, при этом местами возможны кратковременные дожди. Об этом рассказали ТАСС в Гидрометцентре РФ, назвав прогноз предварительным.

«Ожидается, что днём 9 мая в столице будет облачная погода с вероятностью небольшого дождя, при этом температура воздуха составит от 14 до 19 градусов выше нуля», — уточнил собеседник агентства.

В ночь на 9 мая также возможны небольшие осадки, столбик термометра в тёмное врем суток опустится до +12 градусов. Аналогичня погода будет наблюдаться и накануне праздника, 8 мая.

Ранее сообщалось, что первая майская гроза ожидается в столице во вторник днём, 5 мая. Ветер будет юго-западный, скорость — до 11 метров в секунду, но во время грозы порывы могут усилиться до 15 метров в секунду. Несмотря на пасмурную погоду, температура воздуха поднимется до 25 градусов.