Метеорологи назвали апрель 2026 года одним из самых пасмурных в XXI веке

В столичном регионе минувший апрель занял вторую строчку в списке самых пасмурных месяцев с начала столетия — продолжительность солнечного сияния составила лишь 95 часов, что практически в два раза уступает многолетним значениям. Такую статистику привела главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своём канале на платформе «Макс».

По словам представительницы метеобюро, на протяжении двенадцати дней небесный диск был полностью закрыт облаками. Средняя оценка общей облачности достигла 9,2 балла, что позволило апрелю 2026 года стать вторым самым «бессолнечным» месяцем в нынешнем веке. Позднякова добавила, что традиционно в мае солнце светит 265 часов, а рекорд принадлежит 2002 году, когда этот показатель поднялся до 388 часов.

